中國銀保監會主席：不良貸款上升壓力加大

中國銀保監會主席郭樹清近日受訪時表示，上半年受疫情等因素影響，銀行業新形成不良貸款較去年同期有所上升，預計有相當規模貸款的風險會延後暴露，未來不良貸款上升壓力較大。

新華社13日上午發出對郭樹清專訪報導，他在受訪時作上述表示。他也提到，當前經濟尚未全面恢復，疫情仍有較大不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，「預計有相當規模貸款的風險會延後暴露，未來不良貸款上升壓力較大」。

報導引述資料稱，第二季末，中國商業銀行流動性覆蓋率142.4%；不良貸款率1.94%，較年初上升0.08個百分點；備抵呆帳覆蓋率（陸稱：撥備覆蓋率）182.4%，資本充足率14.21%。

郭樹清表示，預計今年全年銀行業將處置不良貸款人民幣3.4兆元，比去年的2.3兆元加大了力度，「明年的處置力度會更大，因為很多貸款延期了，一些問題明年才會暴露出來」。

他說，突如其來的疫情影響之下，原本經營很好的企業銷售中斷、訂單壓縮，不良貸款的反彈是必然的。但今年第二季中國經濟恢復正成長，離不開宏觀政策的有力對沖，包括財政、稅收、社保、就業等方面的政策，貨幣金融政策也發揮了重要作用。

郭樹清稱，今年以來，中國3次降低存款準備金率，增加1.8兆元再貸款再貼現額度，及時推出階段性延期還本付息政策等，有力促進了經濟的恢復。

據報導，今年上半年，中國新增人民幣貸款12.09兆元，比去年同期增加2.42兆元。6月底，普惠型小微企業貸款成長28.4%，科研技術貸款成長26.95%。企業信用貸款成長13.8%，中長期貸款也成長13.4%，均高於貸款平均增速。

郭樹清並表示，下一步首先要做好對普惠型小微企業的支持。「目前已有2360多萬家小微企業獲得銀行貸款，這個水平在全世界都是數一數二的，關鍵在於銀行的經營管理能力、風險控制能力有了較大提高」。

他說，為幫助企業渡過難關，目前銀行業已對6.12兆元企業到期貸款提供融資支援。當前中國金融業運行平穩，風險整體可控，主要指標處於合理區間。