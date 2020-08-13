台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路

美國第二輪禁令倒數，華為日前證實，台積電將於9月15日斷貨，高階智慧手機處理器「麒麟 9000」將絕版。分析師指出，華為有5個選項或許能突圍美方制裁令，不過每個方式挑戰難度極高。

CNBC報導，科技市調機構Strategy Analytics分析師Neil Mawston指出，透過晶片庫存和聯發科供貨，華為智慧手機或能挺過今年，但明、後年營運可能非常艱辛，海外地區銷售恐陷入衰退，威脅全球第二大智慧手機廠的寶座。

Mawston認為，目前全球有15家晶片供應商可跟華為合作，但其中只有5種可行的選項，包括：一、將麒麟處理器交給中芯國際代工

二、向大陸紫光展銳採購晶片

三、下單給台灣的聯發科

四、下單給南韓三星電子

五、等待高通取得美國禁令豁免權（華為被美國例入黑名單，高通無法出貨給華為）

不過，Mawston提醒，以上5大選項都面臨嚴峻考驗。首先中芯使用美國設備生產晶片，且先進製程技術落後台積電，目前麒麟晶片以7奈米製程生產，中芯技術只到14奈米，因此無法供貨給華為。

紫光展銳可自行設計晶片，生產低階半導體，但不符合華為需求，未來要花好幾年才能提高晶片的產能和品質。

三星雖可自行生產Exynos系列晶片組，但華為是三星在智慧手機領域的競爭對手，三星應該不願意出手幫助華為。

至於高通正在努力遊說美國政府鬆綁華為禁令，但11月將舉行美國總統大選，川普政府的立場不太可能軟化。

Mawton認為，聯發科最有可能成為華為短期尋求合作的對象，聯發科生產中低階行動裝置晶片，但因聯發科部分晶片委託台積電生產，可能會被美國禁令限制。

Counterpoint Reseaerch 研究主管Neil Shah則表示，華為也可能考慮出售旗下海思半導體，例如與聯發科類似的供應商合併，並轉移技術和智慧財產權，為華為裝置量身打造晶片組。

（ 中時新聞網 吳美觀）