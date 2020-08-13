中國再推穩外貿外資措施 加大金融財稅支持

新華社報導，中國國務院辦公廳日前印發「關於進一步做好穩外貿穩外資工作的意見」，再推出15項穩外貿穩外資政策措施，加大對外貿、外資企業的金融財稅支持。

「意見」指出，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟嚴重衰退，中國外貿外資面臨複雜嚴峻形勢，要進一步加強穩外貿穩外資工作，穩住外貿主體，穩住產業鏈供應鏈。

「意見」提出15項穩外貿穩外資政策措施，主要內容包括：

一、加大財稅金融支持。更好發揮出口信用保險作用，積極保障出運前訂單被取消的風險。支持有條件的地方複製或擴大「信保＋擔保」的融資模式。以多種方式為外貿企業融資提供增信支援。進一步擴大對中小微外貿企業出口信貸投放。給予重點外資企業金融支持，再貸款再貼現專項額度同等適用外資企業。降低外資研發中心享受優惠政策門檻，鼓勵外商來中國投資設立研發中心。

二、發展貿易新業態新模式。新增一批市場採購貿易方式試點，力爭將總量擴大至30個左右，支持跨境電商平台、跨境物流發展和海外倉建設等，加大對外貿綜合服務企業的信用培育力度。拓展對外貿易線上管道，推進「線上一國一展」，支援中小外貿企業開拓市場，幫助出口企業對接更多海外買家。

三、提升通關和人員往來便利化水平。進一步推動規範和降低進出口環節合規成本，在有條件的口岸推廣口岸收費「一站式陽光價格」，加大技術貿易措施諮詢服務力度。在嚴格落實好防疫要求前提下，繼續與有關國家商談建立「快捷通道」，為人員往來提供便利，分階段增加國際客運航班總量，適度增加與中國主要投資來源地民航班次。

四、支援重點產業和重點企業。引導加工貿易梯度轉移，培育一批東部與中西部、東北地區共建的加工貿易產業園區。進一步加大對勞動密集型產品出口企業的支援力度。「一企一策」幫助大型骨幹外貿企業破解難題。對重點外資項目一視同仁加大用地等服務保障。推動高新技術企業認定管理和服務便利化，鼓勵外資更多投向高新技術產業。

經濟參考報引述商務部研究院副研究員龐超然指出，當前，外貿外資企業發展面臨外需下滑、訂單不穩、商業洽談不便利等諸多生存難題。在此背景下，國務院從加大財稅金融支持入手，推出精準有效的幫扶措施，並在支持新業態、高新產業等方面明確了「施工方向」。

他認為，這些舉措將在穩企業預期、增市場信心基礎上，進一步增強中國穩住外貿外資基本盤的底氣，以及邁向更高質量發展的信心。