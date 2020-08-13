今（8/13）日大陸財經新聞重點摘要：

1.蓬佩奧：中國比冷戰時期的蘇聯更難對抗

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問捷克時於當地時間12日表示，中國的全球經濟實力使其在某些方面比冷戰期間的蘇聯更難對抗。並呼籲歐洲各國聯合起來反對中共，蓬佩奧又稱，中共利用其經濟實力在世界各地施加影響力。

路透報導，蓬佩奧在捷克參議院演講時表示，現在正在發生的事情不是冷戰2.0，並指中共已經以蘇聯從未有過的方式融入全球經濟、政治和社會。

捷克是蓬佩奧東歐四國訪問之行的第一站，他將與這些國家討論網路與能源安全問題。蓬佩奧此行猛烈抨擊俄羅斯與中國的影響，並稱讚過去一年捷克敢於面對中國挑戰的官員，包括捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）計畫月底訪問台灣，並認為中國在全球的霸權並非無可避免，美國準備好支持捷克。

蓬佩奧提及捷克為發展5G電信網路設定安全標準做出的努力，此前一家政府監管機構警告，不要使用中國通訊製造商華為所製造的設備。

蓬佩奧和捷克總理巴比什（Andrej Babis）於5月份簽署一份5G安全聲明，但該國尚未做出全面禁止華為技術的決定。捷克總統澤曼（Milos Zeman）一直在推動與中國建立更緊密的關係。

2.人民幣中間價升168個基點 人行展開逆回購操作

人民幣兌美元中間價13日報6.9429元，較12日6.9597元，升168個基點，連兩日升值，創近一周新高。13日中間價較12日下午4時30分收報6.9458元，升29個基點；較12日晚上11時30分收報6.9383元，貶值46個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場13日將進行人民幣（下同）1,500億元逆回購（附賣回）操作，期限7天。因無逆回購到期，單日等量淨投放。本周連續4日累計淨投放3,500億元。

據路透統計，本周公開市場僅14日有100億元逆回購到期。15日到期的4,000億元中期借貸便利（MLF），資金交收將延至17日。

3.陸五大國有銀行：對個人房貸定價基準轉為LPR

大陸五大國有銀行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和郵儲銀行於12日晚間公布，將於8月25日起，將存量浮動利率個人住房貸款定價基準批量轉換為LPR（貸款市場報價利率）。

路透報導，加上此前宣布將於8月21日實施轉換的交通銀行，六大行將全部實施房貸利率定價向LPR轉換。

各銀行公告指出，原合約的利率定價方式統一轉換為以LPR為定價基準加點形式（加點可為負值），加點（可為負值）數值為原合約最近的執行利率值與2019年12月發布的相應期限LPR的差值。加點數值在合約剩餘期限內固定不變。

4.MSCI季調 A股成分股增3檔、總數達476檔

MSCI於今日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股的成份股新增3檔，刪除0檔，MSCI中國A股指數成分股總數增加至476檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增個股影響較大。

MSCI自去年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，將中國A股的納入因子從二月的5％逐步增加至十一月的20％，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股權重也隨著不斷提高。

從北上資金流向可以發現，雖然今年以來MSCI並未進一步調升A股納入因子，然而海外資金依然持續增配A股，透過陸股通的北上資金已接近1300億人民幣，淨流入金額是去年同期的3倍以上，全年預估仍可達2000億人民幣以上，也使得A股佔新興市場指數的權重持續穩步提升，顯見A股市場已逐漸獲得國際資金青睞，成為資產配置不可或缺的一環。

觀察近期陸股市場表現，受港版國安法正式通過施行，但各國反制措施並不如預期強烈，加上中國經濟數據出現復甦跡象，均加速股市人氣回籠，成交量連續多日突破兆元人民幣，推升上證指數七月上漲10.9%，一舉突破年初高點3115點，最高來到3450點。

且今年以來截至七月底上證指數上漲8.5%，在全球受疫情影響股市表現普遍不佳的背景下，中國股市率先走出反彈行情。而MSCI中國A股指數七月上漲12.8%，今年以來漲幅更達19.3%，在海外資金加持下，表現更是亮眼。

中國官方近期各項政策出台，推動5G通信、半導體、AI、新能源汽車產業的決心與規劃明確，相關產業中長期成長趨勢可期，而MSCI A股ETF的持股中，上述產業類股佔比相對A50或上證50等指數都來的高，預料後續指數的反彈動能也較強。

建議投資人可逢低長線佈局元大MSCI A股(00739)，同時可運用元大滬深2X(00637L)來增加投資效率，避免資本市場消化短期不確定性因素後，錯失參與市場反彈的投資機會。而短線行情震盪之際，可適時運用元大滬深反(00638R)作為資產保護部位。（時報資訊 任珮云）

5.美司法部：FBI早盯上中國駐休士頓總領事館

美國7月要求關閉中國駐休士頓總領事館，對此，美國助理司法部長德梅斯（John Demers）於美東時間12日指出，這並不是隨機選擇，美國聯邦調查局（FBI）早就將該總領事館作為竊取美國智慧財產權的基地予以關注。

路透報導，德梅斯在戰略和國際研究中心的討論會中透露，美國政府對休士頓總領事館的行動旨在破壞「美方一段時間以來追蹤的活動」。德梅斯又稱，知道近期在美國30個城市發生50宗類似的，為中國竊取產業和智慧財產權的事件，而休士頓只是冰山一角。

對於抖音海外版TikTok被美國封殺，德梅斯表示，促使政府採取行動限制使用TikTok的主要顧慮在於，美國民眾讓TikTok可以獲得敏感的個人資料，有時包括個人通訊錄與位置。

另一方面，德梅斯指出，在研發和建設美國5G數據與電話網路的過程中，使用華為製造的技術設備，將使美國人的數據暴露在更大的風險中，這也是川普政府同樣作出巨大努力，說服美國的歐洲和亞洲盟友，警惕並避免讓中國設備進入其新網路的原因。

德梅斯補充表示，預期2020年有更多美國刑事起訴指中國涉嫌參與電腦攻擊，司法部正在重新指派檢察官負責與中國有關的起訴工作。