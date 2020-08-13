中芯等9檔個股納MSCI中國全流通指數

國際指數編製公司明晟（MSCI）13日公布8月指數季度審議結果，其中，MSCI中國全流通指數（MSCI China All Shares Indexes）將新增9檔個股，中芯國際、矽產業集團、北京君正為市值較大的三檔新增個股，另剔除1檔個股。相關指數變動將於31日收盤後實施。

界面新聞報導，MSCI中國A股在岸指數（MSCI China A Onshore Indexes）將新增7檔個股，剔除2檔。以市值計算，中芯國際、矽產業集團、浙商銀行為前三大新增個股。

此外，MSCI全球市場指數（MSCI ACWI Index）中將增加18檔個股，剔除14檔，其中，有3檔A股被納入，分別為卓勝微、郵儲銀行、京滬高鐵。

川財證券分析師陳靂此前分析，從近幾次MSCI中國A股在岸指數的納入趨勢來看，資訊技術、非銀行金融、醫藥與消費行業個股納入較多，能源、化工等傳統行業的個股剔除較多。

陳靂認為，隨著MSCI中國A股在岸指數不斷擴充與調整標的，以及大陸對外資的逐步開放，MSCI中國A股在岸指數的一些成分股存在較好的投資機遇。其中資訊技術、醫療保健與金融等領域集中不少業績良好的優質個股值得中長期關注。

中金公司王漢鋒團隊則指出，根據指數調整的歷史經驗來看，被動型資金為了盡可能的減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天也就是8月31日調整持股，因此往往會看到權重變動較大的個股成交量「異常」放大，特別是在尾盤。相比之下，主動型資金則並不存在此一約束，可以擇機選擇配置時間點。