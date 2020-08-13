馬雲：北大畢業賣豬肉也不是問題

馬雲自從不再擔任阿里巴巴董事主席後，投入大量時間從事慈善與醫療防疫工作。圖為馬雲在安徽合肥邀請支援湖北醫療隊員以網路直播的方式一起吃「雲火鍋」，由快遞騎手將火鍋配送到家。圖／中新社

對於近來大陸青年大量加入送快遞、送外賣等工作引發的爭議，大陸阿里巴巴創辦人馬雲受訪時表示，特別欣賞年輕人放下架子，敢去做快遞小哥，不要鼓勵年輕人去做一個事情，只有事情本身有巨大魅力、前途、進步，年輕人才會去做。北大畢業賣豬肉有什麼不好？敢於放下身段、改變自己才能學到東西，那才是北大精神。

《澎湃新聞》報導，大陸福耀玻璃集團董事長曹德旺提到的對年輕人找工作有擔心，不應該都去做外賣小哥，應該讓更多年輕人進入製造業一事，馬雲在接受《央視》節目專訪時表示，永遠不能鼓勵和呼籲年輕人去做一個事情，只有這個事情本身擁有巨大的魅力、前途、進步，年輕人才會去做。

馬雲說：「我特別欣賞這些年輕人放下架子，敢去做快遞小哥，有什麼問題呢？我記得我20幾歲的時候，只要有工作，我們都幹。無論你在製造業、快遞業，甚至當個農民，都能體會到當中的意義。」

他還說：「前幾年，有人說北大畢業了去賣豬肉，賣豬肉怎麼了？我覺得這不是個問題，敢於放下身段，敢於改變自己，敢於從賣豬肉裡學到東西，那才真是北大的精神。很多小年輕他選擇進入快遞業，讓中國的快遞業發生了變化，我覺得沒什麼不好。」

馬雲認為，現在製造業的發展跟就業沒有關係，甚至製造業越發展，就業機會就越少。因為未來所有的製造業都將是人工智慧和機器人主導，就業都會向服務業發展。

報導說，馬雲還就2年前提到製造業是Made In Internet的說法表示，網路導致的結果是集裝箱貨運變成了小包裹，海運可能變成空運，原來各自國家講究中國製造、美國製造，而未來是互聯網製造，全世界變成了一個產業鏈。

馬雲表示，因此這個時候各國之間的配合和協同尤其關鍵，最近世界貿易的挫折會跨越。貿易形勢一定會發生變化，最重要的是改變自己的形式，去適應未來技術的發展。

文章來源：馬云：欣賞年輕人放下架子送快遞，北大畢業賣豬肉也不是問題

（中時新聞網 盧伯華）

工商時報 數位編輯
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