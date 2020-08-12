字節跳動傳停止招聘印度員工

印度媒體引述消息報導，TikTok母公司字節跳動已經暫停在印度招聘，並重新分配部分管理職位，有員工亦擬離職。

目前，字節跳動在印度有2,000名員工，現有員工獲保留，暫未有進行正式裁員。

此前，印度政府已宣布禁用TikTok。印度是TikTok最大的海外市場，據估計在印度有1.2億用戶。而TikTok被下架後，印度人呼籲TikTok用戶改用印度本土開發的相應軟件，例如Roposo和Mitron。

印度突擊搜查多間中資辦公室

中國與印度緊張關係持續緊張，印度稅務局日前以調查洗錢為由，突擊搜查幾間中資實體及其關聯公司的辦公室。

印度官方公布聲明指出，數名中國人、其合作夥伴以及幾名銀行員工，涉嫌通過多間空殼公司洗錢。搜查行動發現，在中國人的指令下，多間空殼實體建立超過40個銀行賬戶，期間獲得逾100億盧比的信貸。

聲明稱，一家中資公司的分支機構以及有關方，通過向空殼實體收取虛假預付款的方式，獲得逾10億盧比，據稱是要在印度開設「零售演示廳」。

聲明補充，突擊搜查期間，當局也發現了涉及港元和美元的交易證據，正進行進一步的調查。

不過，印度政府並未透露突擊搜查行動的時間或相關公司的類別等細節，亦沒有點名牽涉到洗錢交易中的公司和中國人。

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