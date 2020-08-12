港出口貨物需更換產地標籤 貿易優惠將終結

美國取消香港貿易優惠地位的決定開始付諸實施，美國政府宣佈從香港出口到美國的貨物都必須貼上「中國製造」標籤，香港出口貨物將與中國大陸出口貨物受到同等待遇，等於是終結了香港的特殊貿易優惠地位，香港將承受美中貿易戰底下美方對中國大陸課徵的高關稅。

《美國之音》報導，美國海關當局週二（8月11日）發佈公告稱，自9月25日起，香港出口到美國的貨物必須標明原產地是「中國」，不能再使用「香港製造」標籤。

美國海關和邊境保護局在公告中說，美方將給與產品製造商45天的緩衝期，也就是這一規定將從9月25日正式實施。

香港英文報紙《南華早報》的消息說，《美國聯邦公報》（Federal Register）網站也發佈了內容一樣的通知。

報導說，美國政府的這一規定實際上宣佈了香港特殊貿易地位的終結，從此，美國給中國大陸輸美商品上加徵的高額關稅將同樣使用於香港出口貨物。

香港實施國安法之後，美國政府就明確表示，香港「不再具有足夠的自治權，也不再有理由」繼續享受不同於中國大陸的「差別待遇」。美國海關當局週二採取的這個措施實際上是具體落實美國的對港新政策。

香港國安法生效後，美國認為北京當局採取的措施嚴重傷害香港的自治和港人長期以來所享有的自由權利，因而香港的「一國兩制」已不復存在。

美國總統川普7月14日簽署《香港自治法》，另外簽署了一項行政命令，終止香港的特殊待遇。

報導說，香港在上個世紀70、80年代僅僅是一個製造中心，如今早已經成為了中國大陸貨物出口的中轉站。香港本地生產的出口商品只占香港出口總額的1%，香港官方資料顯示，2018年香港進出口貿易額約11968億美元，其中出口5692億美元。作為美國多年最大交易夥伴的中國，每年出口貨物中有很大一部份是通過香港出口到美國的。隨著香港貿易優惠地位的喪失，中國大陸對美出口也將承受很大的損失。香港經濟現在相當低迷，美國海關的這個決定也將會給香港經濟帶來更大的困難。

文章來源：美國要求香港出口貨物更換標籤 貿易優惠就此終結

（中時新聞網 盧伯華）