蔚來汽車Q2毛利轉正 盤前大漲

大陸電動車品牌蔚來汽車（NIO）11日下午發佈業績報告，該公司第二季毛利達到人民幣（下同）3.13億元，去年同期為負5.04億元；毛利率為8.4％，去年同期則為負33.4％。毛利轉正主要有兩方面原因：一是汽車銷量顯著提升，二是去年同期電池召回對於毛利的影響較大。

在美股上市的蔚來汽車11日盤前漲超10％。

第二季，蔚來汽車交付量達到10,331輛，上年同期汽車交付量為3,553輛，今年第一季也僅為3,838輛。銷量提升帶動營業收入提升，第二季蔚來汽車營業收入達到37.19億元，超過市場預期的34.93億元，而2019年同期為15.08億元；歸屬於股東淨虧損為12.07億元，而去年同期的淨虧損為32.85億元。

雖然業績表現不俗，但蔚來汽車創始人李斌認為，從短期來看，蔚來汽車只是跨過了生死線。面對強敵特斯拉，他表示，從目前所售車型的價格區間上看，並不認為特斯拉是蔚來的直接競爭對手，但隨著蔚來EC6和特斯拉Model Y開始正面競爭，以及特斯拉在中國市場上價格的全面下壓，蔚來的壓力確實客觀存在。

此外，從目前來看，新能源汽車在整個汽車市場的佔比還不足6％，而蔚來汽車累計交付量也剛突破5萬輛，要與傳統燃油車搶市場，還必須解決管道、充電便利性以及新能源車的殘值等缺點。

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