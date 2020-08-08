北京放生華為？專家爆陸狂推28奈米內幕

為突破川普政府科技戰圍堵，大陸官方日前對製程小於28奈米的企業，祭出前10年免徵企業所得稅優惠。其實台積電早在2011年就量產28奈米晶片，而大陸卻在此時鼓勵生產10年前技術晶片，令外界相當好奇；對此，專家表示，大陸自產北斗導航型晶片目前只用28奈米，加上中芯14奈米技術已可滿足需求，未必需要更高階的晶片。

大陸晶圓大廠中芯國際上周公告，於北京設立合資廠，將發展28奈米或以上製程，首期目標產能為每月約10萬片的12吋晶圓；隨後，大陸國務院4日公布發展半導體和軟體產業新政，對製程小於28奈米且經營15年以上的企業或項目，免徵前10年企業所得稅。

全球晶圓代工龍頭台積電早在2011年就開始量產28奈米製程晶片，當時中芯的技術只停留在40奈米；2013年台積電就已達到中芯目前所訂目標，每月10萬片12吋晶片。

2015年，中芯開始量產28奈米晶片，而當時台積電已推進16奈米量產，今年台積電量產5奈米晶片，3奈米製程開發符合進度，將在2022年下半年量產；而中芯目前才挑戰14奈米量產，50%以上營收仍來自90奈米的非高階製程。

供應華為需要14奈米以下製程晶片，當前中芯技術仍相對落後。川普政府對華為新禁令將於9月15日生效，繼台積電暗示斷供華為後，中芯供貨期待也可能落空。

香港經濟日報引述專欄作家石鏡泉看法，他比喻，台積電的7奈米和5奈米可應付高尖端魚翅市場，28奈米經多年發展如同白粥等基本食品，中芯可以經營中端白粥市場，各有各的愛好者。

石鏡泉表示，陸製北斗導航型晶片，模塊等基礎產品銷量已超過1億片，未來將看到更多應用北斗技術的各類產品，而北斗系統最新也只用28奈米晶片，可見大陸國家政策也在配合北斗三號衛星導航發展。

他指出，28奈米晶片主攻的並非最高階智慧手機市場，而是配合大陸5G「萬物互聯」以及衛星導航系統等概念，目前中芯14奈米技術量產和和華虹半導體28奈米製程等已能滿足市場需求。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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