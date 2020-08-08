「宅賺青年」崛起 主播、笑話寫手最熱門

疫情影響下，「宅家賺錢」突然成為顯學。尤其今年面臨「最難就業的畢業季」，超過上百萬大學生在網路投遞履歷，希望找尋宅家賺錢或兼差的工作，其中最受年輕人歡迎的工作，包括電競主播、笑話寫手甚至各地的方言翻譯等。

36氪報導，據統計，大陸2020年畢業的大學生人數約有874萬人，不僅比2019年增加40萬人，疫情紛擾下就業更加不易。根據支付寶公布的最新報告，近半年來，旗下的「數位招聘辦事處」已有逾50萬商家提供約2,000萬個工作機會，總計吸引6,500萬人次的大學生投出履歷，其中希望宅家賺錢、足不出戶的比例更比去年成長7倍之多。

支付寶報告顯示，目前電競主播、聲音主播、笑話寫手、各地方言翻譯以及夢話剪輯師等5大新奇職缺最受年輕人歡迎，這些工作多是按日計酬，做多少就賺多少，工作的時間節奏完全由個人掌握。平均日薪約在人民幣200元左右。

另一個以青年群體為主的「青團社」App亦推出「宅家賺」，也吸引約480萬人次的大學生求職，希望在家工作的比例高達一半。其中最受歡迎的正是主播類缺投遞履歷人數達到了63萬。其次是UI（使用者介面）設計、文案編輯、美妝測評師這三類職位。

「宅賺」的本質是線上兼職，可以兼職一份或多份工作，也可說是線上類型的靈活用工。近日，大陸國家發改委等13部門公布文件明確鼓勵發展新個體經濟，明確支援電商、網路直播等多樣化的自主就業、分時就業。

報導稱，一位23歲的應屆畢業生朱彬娜在疫情之後，透過支付寶找到聲音主播的工作，她每天晚上直播3～4小時，利用日語系畢業的優勢，和粉絲聊漫畫、教日語，慢慢累積了500個粉絲，她認為「雖然不能財富自由，但至少實現了生活自由」。另一位碩士畢業生鄭顏紫綺，則是選擇成為笑話寫手。在她看來，不需要出門跟人打交道，也不用花費通勤的時間，在家工作的性價比更高。

對於年輕人傾向「宅賺」職缺，螞蟻集團CEO胡曉明近日表示，在數位化時代，一個人就是一家公司已經成為現實，預期將出現越來越多的個性化創業創新。支付寶「數位招聘辦」上就已出現互聯網行銷師、數位化培訓師、搞笑素材收集員等新鮮職業，在時代變化下給予年輕人更多的工作選擇。