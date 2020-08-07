川普簽署行政命令 重擊TikTok、微信

美國國務院剛擴大「淨網」行動，美國總統川普立即簽署行政命令，除TikTok之外，矛頭再對準大陸最重要的通訊軟體微信。川普下令在45天後，禁止美國實體與字節跳動、騰訊兩大中企進行交易。

川普美東時間6日頒布行政命令，重啟對華為等動用的國際緊急狀態經濟權力法案（IEEPA），引用該法案頒布行政命令以重擊大陸兩大行動應用軟體。騰訊是市值第二大的中企，也是港股權值股，雖洛杉磯時報引述白宮官員強調，行政命令僅針對微信相關交易，不會波及騰訊遊戲業務，但騰訊股價7日早盤仍急跌逾10％，午後跌幅雖收斂，收盤時股價仍重挫5.04％、報527.5港元，市值保住5兆港元關卡。

川普表示，TikTok與微信在全球蒐集包括美國公民等大量資訊，這些數據可能被中共用於間諜、勒索、侵害人權、追蹤聯邦雇員與承包商等，這些軟體也進行內容審查，幫助中共宣傳假消息。川普基於國安理由，簽署此行政命令。命令顯示，在45天（9月20日）後，受到美國司法管轄個人、企業，禁止與TikTok母公司字節跳動、微信母公司騰訊進行相關的交易。

由於TikTok在美用戶以億計，市場認為川普此舉是施壓字節跳動，希望其在45天內將業務出售給微軟或其他美企。微信在美雖非主流通訊軟體，但被海外華人廣泛使用，除親友藉此聯絡外，不少商務活動也透過微信進行。此外，騰訊的主要業務遊戲遍及全球，且收購不少美企，業界擔憂禁止與騰訊交易會為市場掀起巨浪。

字節跳動7日聲明，行政命令沒有遵循正當法律程序，公司從未與中國政府共享數據，如果美國政府不能給予公正的對待，將訴諸美國法院。騰訊回應，正在評估該行政命令。

另一方面，路透引述SEC和財政部官員說法稱，川普的顧問小組已促使川普要求在美中概股遞交符合美國標準的審計文件，若在2022年1月1日前未遞交將強制下市，而當前在美進行IPO的中企也需符合該標準。此一消息同樣引發相關公司股價大跌，阿里巴巴、京東7日在港股雙雙重挫3％，網易跌1.7％。