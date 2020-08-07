朱光耀：陸H2 GDP估6％ 高於IMF預測

今（8/7）日大陸財經新聞重點摘要：

1.朱光耀：大陸下半年經濟增長可達6％ 高於IMF預測

大陸前財政部副部長朱光耀7日表示，大陸在Q2經濟增長3.2％的基礎上，有信心在Q3、Q4維持經濟增長在大陸經濟潛在增長率約6％的水平，整個2020年的經濟增長率將高於IMF、世界銀行的預測。

新浪財經報導，朱光耀還稱，全球經濟將會呈現K形復甦，防疫成果不同的國家之間，新經濟與傳統經濟之間，金融與實業之間，不同社會群體收入之間呈現復甦分化的現象。全球治理赤字的擴大，正給全球合作帶來挑戰。

朱光耀還提到，當前世界有三大危機，分別為全球公共衛生危機、全球經濟危機、全球治理危機，三者相互疊加、相互影響，世界如何應對，對每個國家都是嚴重的挑戰。大陸要盡快形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新的經濟發展格局。

2.電訊盈科主席李澤楷8億港元增持股份2％ 股價飆15％

電訊盈科公告稱，公司主席李澤楷提出要約，擬以8.04億港元代價向合資格股東收購1.55億股，占已發行股份2％。消息帶動電訊盈科7日早盤股價大漲，一度飆逾15％，現漲8.46％報4.87港元。

香港信報報導，李澤楷收購價較6日收盤價4.49港元溢價15.81％，在計算年中現金股息及實物股息後，較每股股份的隱含除權價4.25港元，溢價約22.35％。

預計收購完成後，李澤楷連同其一致行動人士，擁有電訊盈科已發行股份將由28.93％增至30.93％。電訊盈科指出，該交易可為公司管理資本結構時提供更大靈活性。

3.美衛生部長將訪台 中國舟山進行實彈軍演

中國海事局網站6日突發通告，將在浙江舟山海域進行實彈射擊軍演，外界認為與美衛生部長訪台有關。

中國海事局網站通告稱，8月11日至13日，每天6時至12時進行舟山黃大洋海域實彈射擊訓練；8月16日至17日，每天6時至12時進行舟山海區岱山水道北面海域實彈射擊訓練。

訓練期間，上述海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊，現場有警戒船艇警戒，凡接近上述水域的任何船舶，均應服從現場警戒船艇的指揮。

此外，新華社報導，中國國務委員兼國防部長魏鳳和日前在與美國國防部長的通話中，就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

4.美國嚴盯中概股 嚴格要求審計披露否則2022年下市

美國擬對中概股、即將在美上市的中企提出進一步的審計要求，倘若中概股無法在2020年前遵守美國的審計資訊披露要求，將被要求下市。

財新網報導，美國總統的金融市場工作小組在美東時間6日發布建議，若中企要繼續在美國金融市場交易，就須遵守美國的審計資訊披露要求。

其中，當前已在美上市的企業，須在2022年1月1日前完成合規操作；而當前未在美上市並計畫在美IPO的中國企業，需在上市時就遵守新規。

這份建議是根據美國總統川普6月4日所發布的行政命令，該命令稱，總統金融市場工作小組在60天內提交行動建議，以「保護美國投資者免受中企帶來的重大風險」。

5.川普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok交易

美國總統川普美東時間6日簽署行政命令，限制美企與公民在45天後與大陸知名通訊軟體微信、短影音平台TikTok或其母公司字節跳動進行任何合作與交易。

外電報導，行政命令稱，上述App可能用於有利中共的假資訊宣傳活動。通過TikTok的數據收集或能讓中共可以訪問美國人的個人資訊，或令中國能夠跟蹤聯邦僱員和承包商的位置，建立個人檔案，以進行勒索及公司間諜活動。

此外，白宮表示，美國必須積極採取針對微信所有權人的行動，以保護我們的國家安全。而目前美企微軟正在與TikTok進行談判有意收購。