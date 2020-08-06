陸4大國有銀 傳大規模測試數位貨幣App

今（8/6）日大陸財經新聞重點摘要：

1.陸四大國有銀行傳大規模測試數位貨幣App

大陸四大國有銀行正在深圳等地大規模測試數位錢包應用程式，為數位貨幣正式落地進行測試準備。

21世紀經濟引述消息人士報導，數位貨幣由人民銀行牽頭進行，各家銀行此前數月已就落地場景等進行測試。目前部分大行員工已開始用於轉賬、繳費等場景。

消息人士指出，人行數字貨幣可實現充值、提現、轉賬、掃碼消費等，其中轉賬僅憑對方手機號就可以進行，並正在測試無網路轉賬功能。但線下消費管道非常有限，在消費上還沒有太多的應用。

消息稱，近幾日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四大行同時內測「數位人民幣」電子錢包，考慮到系統負荷等原因，目前還屬於內測階段。

據悉，四大行正大規模測試「數位人民幣」App，註冊App需在四大行中一家開立數位錢包，並分別連接各銀行賬戶，用戶可將資金充值入錢包。充值方式可選擇網銀充值、綁卡充值等。但人行數位貨幣仍在內部研發和測試階段，具體推出沒有時間表。

2.人民幣中間價升值314基點

人民幣兌美元中間價報6.9438，較上日6.9752，升值314基點或0.45％，連續第三日升值，創近5個月高。

另外，人民銀行連續第4日暫停逆回購操作。人民銀行稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。

3.TikTok再拓點 將在愛爾蘭設歐洲數據中心

中國短片社交平台抖音的國際版TikTok表示，將在愛爾蘭建立一個新的歐洲數據中心。

TikTok指出，在愛爾蘭的投資額約4.2億歐元，將創造數百個新就業崗位，預計愛爾蘭數據中心將在2022年初投入營運。該公司又稱，當愛爾蘭數據中心投入運轉後，歐洲用戶數據將儲存於當地。

TikTok公共政策主管柏特蘭（Theo Bertram）表示，TikTok擴大在愛爾蘭投資，象徵著公司對歐洲的長期承諾。該投資將會創造幾百個工作機會，數據中心將在未來18～24個月內營運。

由於美國政府要求出售業務，字節跳動正與微軟進行談判，以將TikTok美國、加拿大、紐西蘭、澳洲的業務出售給微軟。

4.美宣布將中資App下架 遏中企在美雲端服務

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間5日公布一系列新措施，包括限制中國公司在美國營運雲端服務，並將尋求美國手機應用程式商店，將不受信任的中資應用程式下架。

綜合外電報導，蓬佩奧指責中資應用程式包括TikTok及微信，危害美國公民的個人數據，華府希望清除美國手機程式商店的中國應用程式。

蓬佩奧表示，國務院將會同商業部及其他部門合作，限制美國境內的中資雲端服務供應商，收集、儲存及處理數據等敏感資料。他又稱，美國正在確保中國共產黨不能影響海底光纖電纜傳輸資料。

5.美農業部證實 陸採購19.2萬噸美國大豆

美國農業部（USDA）在美東時間5日表示，美國民間出口商向中國出售了19.2萬噸大豆。這是7月27日以來，USDA首次證實的對中國大豆出口。

路透報導，中國在最近幾周加快了對美國糧食和油籽的採購。自7月10日以來，中國已購買了近520萬噸美國玉米、近250萬噸大豆和32萬噸硬麥。

不過受全球疫情影響，中國的採購進度遠不及達到第一階段貿易協議第一年目標所需的速度。中國的農產品進口量增幅達不到滿足2020年採購目標365億美元所需的50％。