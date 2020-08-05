中芯創辦人：美國對大陸制約能力沒那麼強

原中芯國際創辦人兼CEO、現芯恩(青島)創始人兼董事長張汝京，今天在大陸中信建投證券和金沙江資本舉辦的萬得3C會議線上直播中，回答觀眾的他個人對大陸半導體產業面臨著美國的各個層面的封鎖的看法，他個人認為：美國的制約能沒那麼強。

張汝京表示，目前，美國對大陸的高科技產業有很多限制，但這不是從現在才開始的。

如果大陸在5G技術上保持領先，將來在通訊、人工智能、雲端服務等等，大陸都會大大超前，因為大陸在高科技應用領域是很強的。

美國如果公平競爭贏不了，它就會採取行政的方式，1980年代對日本做了一次，2018年開始，又開始對5G進行制約，但是這次它的對手不再是日本。美國對大陸制約的能力沒有那麼強，但是大陸 不能掉以輕心。

關於觀眾詢問，第三代半導體按什麼發展規律來發展的。張汝京是這樣回答。

第三代半導體有一個特點，它不是摩爾定律，是後摩爾定律，它的線寬都不是很小的，設備也不是特別的貴，但是它的材料不容易做，設計上要有優勢。

第三代半導體，IDM開始現在是主流，但是晶圓代工照樣有機會，但是需要設計公司找到一個可以長期合作的晶圓代工廠。

有的地方大陸是很強的，比如說封裝、測試這一塊很強。至於設備上面，光科技什麼，大陸是差距很大的。如果專門看三代半導體的材料、生產製造、設計等等。大陸在材料上面的差距，我個人覺得不是很大了。

如果資本市場願意投入資本，這個投資並不需要很多就可以做，重點是人才，大陸現在不太夠，美國、日本、韓國、台灣等都有所需人才，中國大陸也有些研究機構，如果願意進到生產業界也是很好的。

文章來源：新浪VR