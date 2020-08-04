2020胡潤全球獨角獸 螞蟻集團登頂

今（8/4）日大陸財經新聞重點摘要：

1.2020胡潤全球獨角獸榜發布：螞蟻集團登頂，字節跳動第二

胡潤研究院4日發布「2020胡潤全球獨角獸榜」。其中螞蟻集團以人民幣（下同）1兆元估值蟬聯第一，字節跳動以5,600億元估值蟬聯全球第二大獨角獸，其估值上升了600億元。

全球十大獨角獸6個來自中國，除螞蟻集團和字節跳動以外，還有滴滴出行、陸金所、快手和菜鳥網絡。

胡潤列出了全球成立於2000年之後、價值10億美元以上的非上市公司。這是胡潤研究院第二次發布全球獨角獸榜，去年在世界互聯網大會上發布了首份胡潤全球獨角獸榜。

胡潤研究院發現全球有586家獨角獸企業，分佈在29個國家、145個城市。這些公司平均成立於9年前，80％提供軟體及服務，60％面向消費者。5％屬於傳統行業，顛覆最多的行業是金融服務、零售、傳媒娛樂、企業管理解決方案、醫療健康、物流和汽車行業。上榜獨角獸企業總價值12.9兆元，相當於義大利的GDP。



北京是全球獨角獸之都，有93家，遠遠超過舊金山的68家，上海以47家排名第三。獨角獸數量排名前十的城市中，有9個在中國或美國，倫敦是唯一的例外。

2.印度再出招 防貿易夥伴轉口中國貨至印度

中國與印度關係緊張，印度政府據報正考慮採取措施，防止主要是東南亞國家的貿易夥伴，將中國商品出口到印度而不附帶任何附加值。

路透引述政府消息人士稱，印度正計劃提高進口商品的質量標準，實施進口量限制，強制推行嚴格的訊息披露準則，並且在商品口岸對來自多個亞洲國家的產品實施更頻繁的檢查。

據悉，這些舉措的主要目標是進口的基本金屬、筆記型電腦和行動電話的電子零部件、家具、皮革製品、玩具、橡膠、紡織品、空調與電視等產品。預計主要將傷及東協成員國馬來西亞、泰國、越南和新加坡，而印度與東協簽有自由貿易協定（FTA）。

消息稱，政府也將討論將進口自這些國家的產品附加值要求，從現行的20％至40％水平調高，並稱也可能重新檢視FTA。

中國是印度的第二大貿易夥伴，去年3月止財年的貿易總值870億美元，對中貿易逆差535.7億美元，是印度對任何單一國家的最大貿易逆差。

3.川普放話：TikTok 9月15日前必須賣給美企

美國總統川普當地時間3日指出，TikTok必須在9月15日前出售，而且最好賣給美國買家，否則就會禁止使用TikTok，將它趕出美國市場。

川普在白宮指出，除非微軟或是其他公司能收購或達成合適的協議，讓美國財政部拿到很多錢，否則九月15日要禁用。

白宮貿易顧問納瓦羅稍早表示，對於微軟（Microsoft）收購TikTok一事，可能不是一個恰當的決定，考量中共與TikTok的關係，若微軟想收購TikTok，應放棄其在中國的投資。

4.人民幣中間價升177點 創兩周新高

人民幣兌美元中間價4日報6.9803，較上日6.9980，升177點或0.25％，創近兩周新高。

今日中間價較上日下午4時30分收報6.9773，跌30點；較晚上11時30分收報6.9819，升16點。

在岸人民幣4日開盤小升16點，後在平盤上震盪，10：15報6.9795，升14點或0.0201％。離岸人民幣報6.9807，升2點或0.003％。

5.蔚來汽車翻身！7月交車數據亮眼 股價大漲

大陸電動車品牌蔚來汽車7月交付資料亮眼，月增逾3倍，年增4倍，推動公司股價大漲近14％。

蔚來美東時間3日公佈，在7月交付3,533台汽車，增長了322.1％，超過去年同期交付數的4倍，是僅次於今年6月史上第二高單月交付成績。

蔚來ES8本月交付923台，超過增長462.8％，自2018年6月啟動交付至今，已累計交付23,861台。蔚來ES6本月交付2,610台，逐漸增長287.8％，月增長5.4％，自2019年6月啟動交付至今，已累計交付25,754台。蔚來已逐步完成交付49,615台，並在7月18日完成第50,000台整車量產下線。

蔚來董事長首席執行官李斌，在交付公告中表示，7月增加訂單數量創歷史新高，市場對ES8、ES6和EC6需求旺盛。

蔚來公佈，已在全國建立136家門市，其中包括22家蔚來中心和114家蔚來空間，銷售網路已覆蓋全國87座城市。同時，蔚來持續佈局更換發電機，已建成141座，覆蓋64個城市。

在美股上市的蔚來3日收盤股價大漲13.9％至13.6美元，總市值約161.09億美元。