觸手直播併入快手 遊戲直播資本市場集中化

大陸手遊直播平台「觸手直播」近期營運愈加困難，平台發布通知稱，公司將指定的獨家直播平台更改為快手直播平台，此舉意謂著觸手直播的簽約主播從6月底將併入快手平台，觸手直播也正式退出舞台。

綜合陸媒報導，觸手直播成立於2015年，隨著騰訊旗下的「王者榮耀」等IP手遊爆紅後，公司在2015～2018年新增1.1億用戶，主播數量高達50萬人。截至3月底，觸手直播活躍用戶規模為423.5萬人，在大陸遊戲直播平台活躍用戶榜單中排名第三位，在遊戲直播業界頗有名氣。

隨著平台流量不斷增長，觸手也曾獲得資本青睞。但好景不長，隨著騰訊公司入股虎牙、鬥魚兩大直播平台後，遊戲直播行業資源已逐漸集中在大型的直播公司，觸手直播也開始漸漸掉隊，多數主播被其競爭對手挖角。

隨著公司主播逐漸流失，資本市場對觸手直播的「關愛」也逐漸減少，近兩年半的時間。值得注意的是，市場近期更傳出消息，百度或將收購觸手直播，但目前雙方尚未證實相關消息。

市場分析稱，觸手只是多家中小型遊戲直播平台的一個縮影，在沒有資本加持的情況下逐漸走向終結，譬如層級風靡一時的熊貓直播平台因大約兩年沒有任何外部資金注入，最終在2019年3月被迫宣布關閉營運。

另一方面，大陸政府近期也開始加速整頓直播平台，國家網信辦近期更對大陸31家主要網路直播平台的內容生態進行審查，並發現相關直播平台普遍存在女主播衣著暴露、男主播言行粗俗、傳播不良價值等直播亂象，且鬥魚、虎牙等大型平台更因傳播庸俗內容等問題，被國家網信辦約談要求整改，顯見未來中小型直播平台生存將更加艱困。