周杰倫助攻快手 與抖音激戰

台灣歌手周杰倫於26日在大陸短影音平台快手進行直播首秀，短短半小時直播，線上觀看總人次突破6,800萬。有分析指出，目前各平台競爭白熱化，快手急需爭奪一線、二線城市的用戶，因此期盼透過周杰倫的高人氣助攻，藉此抗衡另一巨頭抖音。

陸媒投資界報導，快手數據顯示，周杰倫出場僅10分鐘，互動總量就已突破1億，而終場互動總量更高達3.8億。同時吸引陸港多位藝人如陳小春、華少、關之琳等湧入打賞。

上述直播是周杰倫進駐快手時對粉絲承諾的福利。5月29日，周杰倫本人在快手開通首個中文社群媒體帳號「周同學」，並特別標註「全網唯一，只在快手」，同時許下承諾，當快手帳號粉絲量達到1千萬時，就開直播表演魔術。此舉帶動粉絲數在一天內逾500萬，三天時間突破千萬人。

值得注意的是，周杰倫的粉絲多半不是快手的使用者。據艾漫數據顯示，周杰倫63.85％的粉絲年齡層位於25至34歲，屬於「高齡」粉絲。而快手的用戶年齡多在30歲以下，其中24歲及以下用戶占47.84％，25至30歲的用戶占30.35％。此現象意味著周杰倫進駐快手，有助於帶動快手的新用戶增長。

另外，在周杰倫直播首秀的背後，也凸顯平台之間的較量。2020年上半年，抖音簽約錘子科技創辦人羅永浩在直播電商領域吹響號角，而快手則請來格力電器董事長董明珠、網易創辦人丁磊等人直播賣貨。

騰訊新聞報導，抖音母公司字節跳動在持續多年的業績高增長後，開始進入平緩期，廣告營收在接近頂峰後，抖音開始主動出擊，尋找下一個千億營收增長點。在此背景下，電商直播成為抖音鎖定的重要市場。

但也意味著抖音與快手將在直播電商領域「短兵相接」，2019年快手總收入為人民幣（下同）500億元左右，其中直播收入接近300億元，遊戲、電商等其他業務收入為幾十億元。目前，快手最新一輪估值達到近300億美元，其中騰訊至少押注4輪。

報導指出，成立9年來，快手正進行形象轉型，努力減少自身專攻大陸三線及以下城市的「土味」標籤，開始打造成為泛娛樂帝國，積極布局電商、教育、二次元等業務領域。