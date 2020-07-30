陸5G專利全球占比34％ 華為不賣產品也賺錢

關於新一代通信標準「5G」的專利申請數量，大陸占比達到34%，是現有4G標準的1.5倍以上。在4G標準中，歐美掌握了產品製造不可或缺的標準必要專利（SEP），在作為新一代產業的基礎設施備受關注的5G中，大陸正在增加存在感。專利數將關係到自動駕駛等各國新産業培育和將來的國力。

據日經新聞網報導，標準必要專利是在業務發展過程中不可替代的技術型專利，目前的4G智慧手機供貨價格的近2％是專利使用費。據日本的知識產權人士介紹，其總額達到每年1兆日元以上，擁有專利的企業成為主要玩家。

根據德國專利資料庫公司IPlytics的數據，截至3月，5G通信所需的標準必要專利申請數量中，大陸占有34.02％的比例。5G標準必要專利中申請數量最多的企業是華為，占到15.05％。大陸企業中，中興通訊排名第五，中國電信科學技術研究院（CATT）排名第九。

在通信技術領域，一直走在前面歐美在3G、4G方面擁有主要專利。為此，大陸等必須向歐美企業支付龐大的使用費。

為此，大陸將新一代訊息技術作為產業政策「大陸製造2025」的重點項目，以舉國之力推進5G相關技術的研發。華為的5G相關研發費用被認為每年高達100億美元以上。

華為在基地台設置相關專利等方面，遠遠超過競爭對手瑞典愛立信和芬蘭諾基亞。中興也在基地台等方面增加了市占率。

韓國則是由市占率排名第三位的三星電子和第四位的LG電子拉動，韓國整體專利占比25.23%，比4G時增加了2個百分點。

一方面，日本和美國在5G方面處於落後。美國在5G領域的市占約為14％，較4G的16％有所下滑。在手機半導體晶片領域擁有專利美國高通在5G的專利占比方面略微下降，排名在第6位。

不過，在通信領域技術專利是積累的，即使是5G，3G、4G的技術也將繼續使用，高通的優勢不會一瞬間失去。高通2019年1至3月的知識產權使用費的銷售額達到11.22億美元。

日本5G的專利占比為5％，較4G時大約下降了4個百分點。從企業看，富士通排在第12位。 富士通表示，「將電波傳送至目標場所的技術等，在5G相關領域有各種各樣的專利」。

擁有標準必要專利的企業的專利收入頗豐，提高了設置基地台和提供5G智慧手機等新設備時的價格競爭力。擁有大量標準必要專利的企業所在的國家也可以低價構建5G基礎設施，更便於推進新一代服務的普及。在專利數量外，是否掌握被使用頻度高的重要專利也非常重要。

美國以國家安全的原因，要禁止華為等五家企業涉足5G市場的政府採購。不過，華為獲得了大量開發5G產品時必不可少的專利，IPlytics執行長（CEO）提姆·珀爾曼表示，「華為即便不在美國銷售商品，仍可以獲得專利使用費」。

在鉅額開發費和長期規劃下進行5G開發的大陸，在通信領域的存在感正在增強。在這個基礎領域基礎上展開的各種服務，大陸的存在感也有超過美國的可能性。

文章來源：日經新聞網

（ 中時新聞網 趙永紝）

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