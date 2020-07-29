今（7/29）日大陸財經新聞重點摘要：

1.世界銀行：中國2020年經濟增速1.6％

世界銀行最新報告估，中國2020年經濟增速為1.6％，是自1976年以來的最低增速，不過預計2021年會回升至7.9％。

路透報導，世界銀行7月期中國經濟簡報顯示，當前中國仍有疫情反復持續干擾經濟活動的風險，在外部，全球經濟衰退程度加深，且中國與一些主要貿易夥伴的雙邊緊張局勢升級，也有可能導致經濟復甦脫軌。

世界銀行中國局局長芮澤表示，雖然有高風險，但中國能通過良好的政策來緩解，疫情反映出經濟向更包容、可持續和綠色增長模式轉型的緊迫性。

同時，中國需要確保貨幣和金融部門政策保持靈活性，以保障流動性充足，市場利率和債券收益率維持低位，減輕家庭、企業和政府的債務負擔。

2.陸工信部：加快雲端運算基礎建設布局

大陸推動雲端運算基礎建設，工信部信息通信發展司司長聞庫29日表示，疫情帶來的轉型機遇讓新需求、新技術、新業態仍加速迭代，要透過幾項措施加快雲計算基礎設施建設布局。

聞庫29日在2020可信雲大會表示，推進雲端運算有三大方針，要不斷完善產業生態建設。並且加大雲端運算共性開發平台、共性解決方案支持力度，培育產業創新中心、創新服務綜合體，鼓勵雲端運算關鍵技術加速創新。此外，要充分發揮骨幹龍頭企業的帶動作用和技術溢出效應，完善產業生態體系建設。

同時，中國信通院院長劉多也在同場大會上指出，當前大陸運端運算產業呈現出穩健發展態勢，數據顯示，2019年雲端運算整體市場規模已經達到人民幣（下同）1,334億元，其中公有雲市場規模達到689億元，私有雲市場規模達到645億元，預計未來四年仍將保持快速增長的態勢。

3.蒙牛加持 中國聖牧股價飆破100％

在大陸乳業巨頭蒙牛增持成單一最大股東的帶動下，在香港上市的中國聖牧29日股價飆升，早盤漲幅已經突破102％報0.485港元。

中國聖牧公布，蒙牛乳業行使認股權證，以每股0.33港元認購其約11.97億股新股，涉約3.95億港元，令所持股權由3.83％增至擴大後股本約17.8％，超越中國聖牧主席邵根夥的15.8％，成為單一最大股東。

4.百度網盤傳分拆上市 百度回應：不予置評

百度傳出可能會分拆多個業務獨立上市，在大陸個人雲端儲存領域占據一哥位置的百度網盤被視為最可能分拆上市的業務。對百度網盤分拆上市消息，第一財經19日引述百度回應稱，不予置評。

此前陸媒引述知情人士說法稱，百度最近在籌劃內部多個業務拆分，並可能獨立上市。

值得注意的是，在疫情之下，個人雲端儲存行業轉好，不少企業開始盈利，而百度網盤在該市場市占超過85％，一家獨大，加上如360雲盤、金山網盤、迅雷快盤、網易雲盤等多個對手已停止服務，讓百度網盤優勢能難被超越。

5.理想汽車結束招股 募資9.5億美元

IFR報導，推進赴美上市的大陸新創電動車企業理想汽車已經提早結束招股，赴美上市募資額9.5億美元。

此前理想汽車上市招股書顯示，引入美團以及美團兩位創辦人王興、王慧文還有字節跳動4名基石投資者，合計認購3.8億美元。

據招股書披露，理想汽車招股價位於8至10美元，將公開發行9,500萬股ADS，同時承銷商有1,425萬股ADS的超額認購權。

6.陸Q2手機入網申請 5G占過半

大陸積極推動5G商用發展，各家廠商5G手機推出5G手機的速度也越來越快，最新報告顯示，大陸Q2申請進網的手機產品中，逾半數為5G手機。

中國信通院泰爾終端實驗室最新報告顯示，2020年Q2申請進網的手機產品160款，其中5G手機83款，款型占比51.88％，與2019年Q2相比，增長48.5個百分點，與2020年Q1相比，下降1.9個百分點。

此外，2020年Q2申請進網的4G手機有63款， 款型佔比39.38％，較去年同期下降40.9個百分點。