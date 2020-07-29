陸港疫情嚴峻 香港單月新增逾1,600例確診

香港正面臨新一波2019冠狀病毒疾病疫情蹂躪，這一波疫情來得又急又嚴峻，不到一個月內就新增1,679例確診。港人既不能正常生活，也要驚懼地處處提防，擔心感染病毒。

不願具全名的李姓香港民眾今天在灣仔一家茶餐聽外告訴中央社記者，他與家人目前外出時不但佩戴口罩，也會盡量與他人保持距離。

他說，上週起，他搭乘電梯時是手持衛生紙按鍵的，不敢直接用手指接觸，怕手指染上病毒並帶回家。此前已有專家說，電梯是傳播病毒的高危區。

他說，太太到菜市場買菜也是惶恐不安。衛生官員早前公布，本地已有15個菜市場出現確診病例，菜市場已成為新一波疫情的高危區。

菜市場容易傳播病毒，原因是家庭主婦買菜時，左挑右選，令病毒在彼此之間傳播，加上菜市場空間狹窄，各人緊密接觸，以及菜販高聲叫賣，都會加快病毒傳播的風險。

李姓民眾說，上週他已囑附太太到菜市場時一次買足幾天的菜，以減少到菜市場。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）約自今年初由中國大陸傳播至香港，期間先後出現兩波較大疫情。到了6月底，香港一度有10多天沒有本土感染病例。

正當市民以為疫情遠離香港之際，病毒卻在7月突如其來地再度爆發，且較前兩波疫情更為嚴峻。過去一週，香港每天都有超過百宗確診個案，且絕大部分為本土病例，而且很多無法找到傳播源頭。

從衛生官員每天公布的疫情看，目前香港各區都有確診病例，傳播病毒的重點地方有茶餐廳、老人院、菜市場和建築工地等。

更令人憂慮的是，九龍大型民宅區慈雲山幾乎變成疫區，整個區域都有確診病例。

截至28日，香港本地已有2,884人染疫。6月30日，本地確診個案只有1,205宗。換言之，香港在短短不足一個月內暴增了1,679宗確診病例。

新一波疫情來得又急又快，港府官員和醫學顧問都不敢掉以輕心，十分擔心疫情持續擴，醫療系統無法負荷。

香港大學醫學院院長梁卓偉幾天前向媒體說，新一波疫情源頭可能是早前豁免檢疫的機組和船上人員，他們把病毒帶入社區。

梁卓偉說，港大分析了部分近日確診患者的病毒基因排序，發現病毒與5、6月的本地個案病毒不同，相信不是早前本地個案的蔓延，而是源於輸入個案，且最少有3個源頭。

他估計，源頭可能是早前獲豁免檢疫的機組或船上人員，部分人搭乘計程車到酒店時把病毒傳給計程車司機，再經由餐館交叉感染。

根據香港海事處向媒體提供的數字，疫情發生至今，約有1萬多名來港船員獲豁免強制檢疫病毒，只是遵守某些規定，包括接受14天醫學觀察，但沒有隔離。

為此，港府已要求機組和船上人員接受病毒檢測，以堵塞漏洞。

與此同時，為防止病毒在社區擴大散播，港府採取了自疫情爆發以來最嚴厲的防疫措施，包括禁止全港餐廳提供內用、只能外賣、限制兩人以上聚集、所有市民在室外需要佩戴口罩等。

在如此嚴厲的防疫措施下，飲食業界估計本地有5,000家食店需要停業，7月業界損失高達港幣50億元（約新台幣189億元），大批員工需要留職停薪。