一年過了一半 中國只買協議23％美國產品

今（7/28）日大陸財經新聞重點摘要：

1.一年過了一半 中國只買協議23％美國產品

中美關係持續緊張之際，中國自美進口量仍然落後，未達兩國首階段貿易協議所訂的採購進度。

外媒根據中國海關總署的數據計算，上半年，中國進口美國產品總額，已達第一階段協議中2020年目標採購量逾1,700億美元的23.3％。

與5月份的19％進度相比，6月份的採購步伐見加快。不過，這意味中國需要在年內再購買約1,300億美元的美國產品，才能達到貿協的目標。

6月份中國對美進口以製成品為主，汽車、藥品、光學設備和醫療設備均大幅增長，電子集成電路的採購額仍高於10億美元。能源產品的購買量雖僅達全年目標的約5％，但6月份的煤炭進口量較之幾個月的平均值增加逾1倍，達今年最高水平。

大豆與豬肉進口雖有所放緩，但農產品的整體進口量增加。據美國農業部聲明，中國7月份曾兩度大規模採購玉米。而6月份穀物採購按月增長逾2倍，升勢或於7月份延續。

2.人民幣中間價漲134點 在岸價小漲

人民幣兌美元中間價28日報6.9895，較上日7.0029，升134點或0.19％。

今日中間價較上日下午4時30分收報7.001，升115點。

在岸人民幣開盤漲21點，10：22報6.9908，漲56點，或0.08％。離岸人民幣報6.9906，漲73點或0.105％。

3.中國上半年黃金消費量跌38％

中國黃金協會29日公布， 今年上半年全國生產黃金217.8噸，年跌7.3％。期內，全國黃金消費量323.29噸，年跌38.25％。

中國黃金協會表示，隨著新冠肺炎疫情爆發，以及各國推出極度寬鬆的財政及貨幣政策，避險買盤持續飆升，黃金對投資者的吸引力進一步上升，預計今年黃金均價將至每盎司1,700美元，年升22％。

協會預計，今年全球黃金總供應量將下滑1％，礦產金供應量將下降5％；再生金供應量的增幅將收窄至8％；估計今年全球黃金總需求量將跌20％，官方部門的黃金淨買入量將下降近一半，至350噸；金幣和金條需求量有望升9％；黃金需求量將加速下滑，降幅或擴大至25％。

4.滬指收升0.7％ 兩連升

大陸股市收升，上證指數升0.7％，連升兩日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）8,980億元。

上證指數收市報3,227點，升22點或0.71％，最高見3,245點，升40點或1.25％，成交3,898.74億元。

深指上揚，全日收市報13,147點，升170點或1.31％，最高見13,196點，升219點或1.69％，成交5,080.85億元。

滬深300指數報4,568點，升39點或0.88％；創業板指數報2,666點，升34點或1.32％。

各類股幾乎全線造好，鋼鐵股升近3％；化工、煤炭、石油股升逾1％；房地產、有色金屬、電力、金融股持穩；水泥股偏弱。

5.惠譽確認中國評級A+ 展望穩定

評級機構惠譽確認中國長期發行人違約評級（IDR）為「A+」，展望為穩定。大陸是全球第二大經濟體，擁有強勁的外部財務狀況及強勁宏觀經濟表現等因素，支持其評級。

惠譽表示，2020年首季中國因實施嚴格社交疏離措施以抑制新冠疫情，導致經濟活動遭遇嚴重打擊後，中國經濟目前呈現明顯復甦。該行預計，中國2020年GDP的實質增長率為2.7％，高於先前預估的1.2％，2021年經濟增長率料達7.5％，2022年增速回落至5.5％。

由於全球經濟活動急劇收縮，中國出口受到影響。如果出口萎縮持續下去，可能會拖延中國經濟復甦的時間。

惠譽指出，中國與包括美國在內的多個主要經濟體緊張關係急劇上升，包括疫情大流行、香港問題、領土爭議及貿易爭端等，並估計緊張關係將會持續。

6.五眼聯盟最後一國 紐西蘭暫停對港引渡協議

報聯盟中，最後一國就與香港引渡協議採取措施的國家。英國、加拿大、澳洲早前皆以不滿港版國安法為由，暫停與香港引渡協議；美國此前則表明有意暫停與香港引渡協議。

中國駐紐西蘭使館發言人表示強烈不滿和堅決反對，批評有關決定嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。發言人又稱，任何對中施壓的圖謀都絕不會得逞，敦促紐西蘭立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對兩國關係造成進一步損害。

發言人重申，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，香港國安法是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，有利於香港繁榮穩定。

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）28日表示，港版國安法損害一國兩制框架和香港獨一無二地位，紐西蘭無法再相信香港司法制度足夠獨立於中國內地。

彼得斯又宣佈紐西蘭另外2項措施，包括把對中國內地出口軍民兩用科技的限制標準，套用於香港，以及更新對香港外遊警示，提醒紐西蘭人港版國安法構成的風險。彼得斯稱，紐西蘭會繼續重審與香港關係。

7.印度再禁47款中國手機應用 275款待審查

據外媒28日報導，由於擔心所謂國家安全和隱私問題，印度在封禁59款中國手機應用幾周後，又禁止了47款中國手機應用。

報導援引知情人士消息稱，這47款應用程式被禁的原因大多和之前被禁的59款相同，其中許多款是先前被禁應用程式的簡化版或變體版。

目前，印度政府還沒有發佈關於這項禁令的官方聲明或命令，但印度主要媒體已經對此進行廣泛報導。

此外，還有外媒報導稱，印度還在對275款中國手機應用進行審核，其中就包含了騰訊的「絕地求生」、阿里巴巴的「全球速賣通」、位元組跳動的「Resso」和「ULike」等應用。

6月29日，印度電子資訊技術部宣佈，出於安全考慮，禁用59款中國應用，抖音海外版TikTok、微信、微博、QQ、百度地圖等熱門應用均在列。