港145人確診再創新高 連六日破百

香港疫情嚴峻，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君27日下午表示，香港27日新增145例新型冠狀病毒確診個案，不僅再創單日確診新高，更連續六日確診破百。

香港信報報導，張竹君表示，新增個案中有3例為輸入病例，142例為本地個案。由於疫情嚴峻，港府決定全面收緊防疫措施。港府行政會議27日已通過新一輪防疫升級措施，包括餐廳自29日起全面禁止內用，限聚令收緊至兩人，並強制室內外需全面戴口罩等。

禁止餐廳內用 餐飲界憂恐損失50億港元

香港第三波疫情愈趨嚴峻，港府27日宣布進一步收緊防疫措施，將自29日凌晨起全面禁止餐廳內用、限聚令由4人收緊至2人、全面要求室內外公共場所需配戴口罩等。香港信報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和對此表示，日間內用佔餐廳整體生意四成，新措施勢將進一步打擊餐飲業，估計業界營業額將大跌40～50億港元。

報導稱，黃家和坦言，香港餐飲業上周已預計政府會採取有關做法，已有心理準備，但酒樓及婚宴場所等場所未能提供外賣，小型餐飲業者也未必能夠與外賣配送平台合作。他擔心措施一再延長，8月份生意亦受影響。

他預計，香港餐飲業將會出現倒閉潮，建議動用第二輪防疫抗疫基金的餘額，盡快支援餐飲業界及盡快推出第三輪基金。

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