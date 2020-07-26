馬雲 遭印度法院傳喚

阿里巴巴創辦人馬雲因印度前雇員遭不當解雇案件，遭印度法院傳喚，要求需在29日出庭應訊。由於該印度雇員指控阿里巴巴散布假消息，此時正值中印關係趨緊，此消息立刻成為焦點話題。對此阿里巴巴市場公關委員會主席王帥證實，該公司確實收到法院通知，目前正按照法律程序處理相關問題。



路透報導，印度法院文件顯示，阿里巴巴旗下的UC瀏覽器前員工帕瑪稱，阿里內部曾經審查對中國不利的訊息，並在公司的應用程式UC瀏覽器及UC News上發表假新聞，引起印度社會和政治動盪。



印度古爾岡地方法院的法官已向阿里巴巴、馬雲及十多名個人公司發出傳票，要求在29日親自或透過律師出庭應訊。此外，阿里巴巴公司高層必須在30天內向法院提交書面答覆。



上述法院文件顯示，該名員工向法院提交了阿里在UC News上曾發表過的資訊截圖，指控該公司發表假新聞，並附上UC瀏覽器的印度語、英語的敏感詞列表，如「中印邊界」、「中印戰爭」等，稱該公司的審查系統會自動刪除相關敏感內容。



新浪科技引述阿里巴巴回應稱，因上述事件仍在審判中，無法作進一步評論。另有接近阿里巴巴的人士透露，馬雲目前尚未收到傳票。



中印邊境在6月時曾爆發軍事衝突，兩國一時劍拔弩張，對峙氣氛快速升溫。中印之後雖達成撤軍共識，但嫌隙仍在。印度近期宣布全面封殺微信、抖音海外版TikTok、UC News、UC瀏覽器等59個中國手機應用程式，指這些應用程式威脅印度的國家安全及主權。



值得注意的是，自印度祭出中國App封殺令後，微信在26日證實停止印度用戶服務。據悉，多名印度的微信用戶在當日使用微信時不斷被強制登出，相關用戶主要利用印度當地手機號碼註冊，即使使用VPN亦無法登入。然而，若是以中國手機號碼註冊的用戶則不受影響。



微信指出，根據印度法律，目前無法提供服務，公司正與相關部門接觸，希望未來恢復服務。