被溫水煮的年輕人？陸電商小微服務盛行惹議

大陸數年前快速切入手機端時代，帶動當地電商、O2O、共享經濟等服務蓬勃發展，也讓不少年輕人投入微商、外送員、快遞員等工作，但該狀況也引發一派人士憂慮，認為這種投入服務業傾向遠大於製造業的風氣下，大陸經濟發展可能只是空中樓閣，年輕人可能正把自己的未來、產業的未來放在溫水裡煮成泡沫。

無疑對許多年輕人來說，倘若還沒找工作、找不到滿意的職位，相較於製造業等苦力活，會優先選擇送外賣、快遞、駕駛等工作，有些人甚至一做就好幾年，不會再有想換工作的念頭。原因無他，大陸相關行動服務需求太旺盛，可能自身經營小電商、送貨的薪水就優於其他職缺，且自己一人經營、不用面對主管與公司壓力的自由工作環境也是年輕人所追求的要點。

但另一方面，有不少觀點認為大陸自豪的這種經濟模式其實在殘害未來。騰訊網報導，當前年輕人一頭熱投入電商、送快遞、當滴滴駕駛、甚至發抖音當網紅，而不願意去傳統製造業，這種情況恐怕讓大陸當前的繁榮在日後逐漸凋零。

報導指出，雖然現在服務業盛行，但也是建立在強大的製造業基礎下，沒有製造業支撐的服務業就是空中樓閣，不知道什麼時候會破滅。

報導坦言，當前市場運作下，年輕人的確更偏好網路服務相關行業，也可能比中年人、老年人更有做網紅、送快遞、經營電商的比較優勢，的確是社會資源配置下自然而然產生的情況，但如果社會中大量的未來棟樑都投入這些產業，那往後大陸就有製造業空心化、人才出現斷層的風險，製造業衰弱將導致國家競爭力衰弱，也將反蝕這些網路服務業。

雖然大陸官方當前推動不少措施支持這些網路服務業發展，但報導認為，大陸還應該扶持、補助年輕人投入製造業，平衡產業發展。

上述服務業與製造業的二三級產業之爭是一派觀點，另一方面，如滴滴駕駛、快遞外賣騎士等職位，工作內容較為單純，許多情況下不需要太多腦力參與，當頭腦運行最為活絡、想法最多的年輕人大量投入這些較單純的體力活時，雖然能夠從這些沒有被拘束的工作狀態滿足他們生活中的追求，但對國家與產業而言，卻是錯失許多發展升級的關鍵齒輪。且在科技進步、無人趨勢的浪潮中，年輕人也可能少了許多培養其他專長、應對未來工作環境變化的機會。