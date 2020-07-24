強強結盟 美團傳合併滴滴

港股上市的美團點評24日盤中傳出和滴滴出行，以及雙方投資方就合併一事已有接觸。陸媒援引接近滴滴高層人士透露，美團有意收購滴滴，但滴滴希望獨立發展。

受到港股大盤拖累等因素影響，美團24日收跌4.17％至190.7港元，自7月以來累計大漲10.94％。恒生指數24日收報24,705.33點，下跌2.21％。

財聯社報導，滴滴和美團都在大陸本地生活與交通領域布局，在網路叫車、共享單車等多項業務均有重疊。近半年來，滴滴、美團都大筆投入共享電動自行車市場，6月份滴滴和美團的電動自行車日單量分別達到300萬、100萬左右。

騰訊深網報導，近日滴滴在資本市場的布局備受外界矚目，除上述合併傳聞以外，20日還傳出滴滴正與投行洽談，計畫最快2020年在香港首次公開發行（IPO），目標估值約800億美元。對此，滴滴副總裁李敏透過社群平台微信表示，IPO不是滴滴目前最優先的事項，公司目前暫無相關計畫。

值得注意的是，滴滴此前與部分投資人簽訂投資協議，包括可轉換可贖回優先股條款，如果滴滴收到投資，若干年內未完成上市或被併購，可能觸發贖回條款，投資人有權要求滴滴贖回持有的優先股；除本金之外，滴滴還需支付約8％的利息。而2020年是首批優先股到期年份。

大陸財經專家宋清輝指出，滴滴現階段啟動上市，主要目的可能是為了變現，滿足投資人方面的退出訴求。再者，滴滴、字節跳動、快手這類中生代互聯網公司都已經具備上市條件，上市只是時間問題。

宋清輝推測說：「這家急於退出的投資人可能是滴滴的最大股東軟銀，近年來，軟銀資金狀況相較以往不太好。」

滴滴成立於2012年，過往共完成十多輪融資，總額超過200億美元，涉及數十個投資機構和個人。據工商徵信平台「天眼查」數據顯示，滴滴在2019年7月的最近一次融資後，估值達到600億美元。自2015年到2018年，軟銀在滴滴投資約108億美元。

另一方面，2020年以來，大陸企業合併消息頻傳，例如因債務違約深陷財務風暴的北大方正集團，或受到新冠肺炎疫情影響的大陸航空公司等。

另外，從2019年底至今，在大陸證監會希望打造一家「航母級」券商背景下，中信證券、中信建投多次傳出合併，但隨後雙方均否認此傳聞。