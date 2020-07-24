TikTok砸2億美元 扶植美網紅

抖音海外版TikTok風靡全球，但因母公司字節跳動的中資企業背景，引發美國等國家的緊盯。為化解疑慮，近日TikTok持續向美遞出橄欖枝，最新動作是要成立2億美元的基金，鼓勵美國網紅發展。

The Verge報導，為培養網紅、為平台留住人才，TikTok已宣布，撥出2億美元成立創作者基金，只要年滿18歲且符合TikTok社群準則、有一定粉絲門檻的原創內容網紅都可以申請。

TikTok美國總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）表示，TikTok在美國致力與網紅還有粉絲建立聯繫，已協助數千網紅、創作者與好萊塢人才仲介機構建立品牌合作，平台也已成為許多家庭、小型創作者獲得收入的機會，未來也還會在其他國家建立類似的基金。在5月時，TikTok也曾推出5千萬美元的創意學習基金，讓逾一千名美國創作者受惠。

當前中美對立再度升級，TikTok成為受波及最大的產品之一，美國國務卿蓬佩奧公開表態考慮禁用TikTok，而美國眾議院在近期也通過聯邦僱員和設備禁止使用TikTok的決議。

當前TikTok兩大海外市場美國、印度均陷入水深火熱之中，外界分析，若TikTok在美被禁用，那其母公司、全球最大獨角獸之一的字節跳動估值可能從逾1,200億美元大打七折之多。

為扭轉頹勢以維持在美國市場經營，TikTok近日動作不斷，在此次2億美元的創作扶持基金之前，22日也曾宣布，將在三年內在美國大舉增加一萬個就業機會，是目前TikTok在美員工總數約1,400人的七倍之多。

此外，近日還傳出紅杉資本、泛大西洋資本等機構已組成外資財團，正在與字節跳動創辦人張一鳴進行初步收購談判，並且接洽美國財政部和相關監管部門詢問可能性。