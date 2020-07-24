人民幣再跌破7關口 在岸價貶201點

人民幣再度跌破7關口，在岸價（CNY）24日收盤跌201點，最低見7.0235。

人民幣兌美元在岸價收報7.0162，較上日下午4時30分收報6.9961，跌201點或0.29％，較上日晚上11時30分收報7.004，走貶122點。

離岸價（CNH）亦更一度跌破7.03，低見7.0302，截至下午5時42分，離岸價報7.0228，在岸價報7.0161。

官方24日開出的中間價報6.9938，較上日6.9921，跌17點或0.02％。

交易員指出，儘管美元整體偏弱，但中美緊張局勢持續升級，今日A股大跌北向資金加速外流，人民幣亦明顯走弱；短期匯價或穩中小貶，在7.02至7.05區間支撐較強。

另有交易員認為，如果中美外交衝突繼續升級，料加劇市場對未來人民幣走勢的不確定性，目前觀望情緒濃厚，重點關注雙方後續舉措；歐洲經濟復甦預期會助推美元下行，但美國疫情肆虐經濟復甦遇阻，若美股大跌則可能重新吸引避險情緒。

美國突然要求中方關閉駐休士頓總領事館後，中方反擊。中國外交部24日上午通知美國駐中使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

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