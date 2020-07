陸履行貿協 持續大採購美玉米和大豆

今(7/24)日大陸財經新聞重點摘要:

1.中國大規模採購美玉米和大豆

美國農業部(USDA)當地時間23日表示,7月中旬美國玉米和大豆的周度出口銷售觸及數年高位,受益於中國的大規模採購。

截至7月16日當週,中國訂購美國玉米196.7萬噸,為有記錄以來最大單周玉米購買量。

美國農業部的每週報告還顯示,對中國的大豆銷量升至169.6萬噸,為2019年3月以來的最高水平。

中國採購推動美國一周玉米出口銷售總量達到254.8萬噸,為2018年3月以來最高,大豆出口銷售總量則達到266.6萬噸,為2018年12月以來最高。

即便如此,中國仍需在未來數月大幅增加對美國農產品的購買,以履行中美第一階段貿易協議中第一年365億美元的進口承諾。

美國政府數據顯示,1月到5月,中國僅進口價值略超過60億美元的美國農產品。

另外,美國農業部稱,民間出口商報告中國購買了13.2萬噸大豆,準備在9月1日開始的2020/21銷售年度交付。

美國農業部已經連續八個交易日宣布對中國有新的大豆銷售。

中國上週表示,將堅持今年早些時候與美國達成的第一階段貿易協議,但警告說,若兩國關係繼續惡化,中國將對美國的「霸凌」手段作出回應。

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨23日收高,月大豆合約結算價上漲7美分,報每蒲式耳9.06-1/4美元。

2.又一國! 德國擬中止與香港引渡協議

港版國安法的實施,演變為中國與西方激烈角力。繼加拿大、澳洲和英國後,德國也將中止與香港的引渡協議,並打算向受到威脅的香港學者和記者提供獎學金,以反制中國。

中方已多次批評西方在港區國安法議題上,干預中國內政。

德新社(DPA)報導,德國外交部長馬斯(Heiko Maas)當地時間22日在出訪英國時表示,即便歐盟其他國家沒有一起行動,德國也將採取措施,對港版國安法表達不滿。

馬斯列舉的措施包括簡化港人的入境規定,停止向香港出口特定軍事物資,向受威脅的香港學者、藝術家和記者提供獎學金,以及暫停與香港的引渡協議。

德國與法國日前才在歐盟外長會議上聯手提出這些措施,尋求歐盟成員國的支持,不過受到希臘和匈牙利的阻撓。

希臘和匈牙利與中國關係密切,兩國都支持中國的「一帶一路」倡議,與中資合作修建鐵路和港口。

馬斯與英國外交大臣拉布(Dominic Raab)會晤後強調,德國希望有更多歐洲國家一起行動,「若國安法影響一國兩制,德國與香港和中國的關係將受影響」。

德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)日前罕見批評中國,稱港版國安法違反香港基本法和中英聯合聲明,警告國安法如按原訂計劃實施,「對中國與歐洲和西方的關係將有長期性的負面影響」。

3.人幣中間價跌17點 在岸價微貶

人民幣兌美元中間價24日報6.9938,較上日6.9921,跌17點或0.02%。在岸人民幣開盤小漲2點,後走貶,10:02報7.0078,貶37點或0.0528%。

今日中間價較上日下午4時30分收報6.9961,升23點。

離岸價平盤震盪,10:03左右一度轉升,報7.0078,小漲5點或0.0071%。

4.川普:即刻起將香港與中國大陸一視同仁

美國國務院在Facebook發表貼文,表示美國總統川普即刻起,將一如中國大陸的同等待遇對待香港(Hong Kong will now be treated the same as mainland china)。

貼文表示,香港不再享有美國提供的特殊待遇,不再享有特別經濟待遇,美國不再向香港出口敏感技術。

川普簽署「香港自治法」,取消美國給予香港貿易上的特殊地位,並於14日宣布措施。

他當時指出,香港市民的自由和權利已經被剝奪,因此在貿易上不會再把中國大陸和香港區分開來。他形容,美國在未來看待香港的時候「將與中國大陸沒有分別」。

5.習近平:一定要把民族汽車品牌搞上去

大陸國家主席習近平23日表示,一定要把民族汽車品牌搞上去。

新華社報導,正在吉林省調研的習近平23日下午到中國一汽集團研發總院,了解企業技術研發情況,並察看了「紅旗」等自主品牌的最新款式整車產品。

習近平說,看了一汽技術創新和自主品牌建設成果展示,感到眼前一亮。現在,國際上汽車製造業競爭很激烈,訊息化、智能化等趨勢不斷發展,有危有機,危中有機。一定要把關鍵核心技術掌握在自己手哩,要立這個志向,把民族汽車品牌搞上去。

習近平又到吉林省長春市寬城區團山街道長山花園社區黨群服務中心,了解基層社會治理情況,並考察了依托社區而建的吉林長春社區幹部學院。

他指出,一個國家治理體系和治理能力的現代化水平很大程度上體現在基層。基礎不牢,地動山搖。要不斷夯實基層社會治理這個根基。提高社區治理效能,關鍵是加強黨的領導。要推動黨組織向基層延伸,把基層的工作做好,這樣才能「任憑風浪起,穩坐釣魚台」。