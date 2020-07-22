美國步步進逼 中概股又中槍

美國壓制中國行動不斷，美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）再發信呼籲白宮，為保護美國投資人，白宮應以更強硬的立場讓未達到美國審計標準的中概股強制下市，或禁止在美首次公開上市。香港經濟日報報導，此一信件已發給包括財政部長穆努欽、美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton等多位美國官員，這些官員需在8月初前給白宮建議。

新冠肺炎疫情及港版國安法升高中美衝突後，美國國務卿蓬佩奧6月中旬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷會晤，引發市場關注，但至今，中美會談確切內容外界不得而知，且後續中美關係並未和緩。

例如美國參議院通過「外國公司問責法案」，意即在美上市的外國公司連續三年未遵守美國審計，將被強制下市，加上美國總統川普17日簽署行政命令批准「香港自治法案」，與蓬佩奧提及南海領土爭議，指責中方相關領土主張完全不合法，中美交惡已擴及多個層面。

值得注意的是，大陸外長王毅稍早也公開提出開放中美所有對話管道、梳理和商定交往清單及聚焦和展開抗疫合作等建議，兩方不但未見對話曙光，美方更將11家中國企業納入實體清單後，22日更宣布要求大陸駐休士頓總領館於72小時內強制關閉，升高中美緊張關係，對市場而言，這已形同雪上加霜。