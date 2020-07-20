港版國安法寒蟬效應？ 傳港銀啟動客戶政治審查

「港版國安法」正在香港金融圈引起寒蟬效應，消息人士透露， 滙 豐、瑞士信貸、瑞士寶盛和瑞銀等擁有環球財富管理部門的銀行業者，正擴大對客戶的審核範圍，了解旗下客戶是否與香港社運活動有關聯，審查期間更追溯到2014年的「佔中運動」以來的政治立場。

在6月30日深夜正式生效「港版國安法」，賦予港府要求當地企業提交用戶數據的權力，雖然已有臉書、谷歌等許多跨國科技公司拒絕向港府提交用戶數據，但對於在大陸擁有重要商機的金融業者而言，為避免遭陸港兩地政府「開刀」，開始計畫對自家客戶展開調查。

路透引述消息指出，目前擁有全球財富管理部門的多家銀行，已按照計畫擴大審查範圍，根據客戶的財富及金融交易來源，審查其在政治方面的聯繫，並會有額外的調查要求。若客戶被銀行認定為有政治風險，未來使用銀行服務時將更加困難，甚至可能被禁止使用銀行的服務。而審查範圍也包括梳理客戶和他們的朋友近期在公共場合、媒體和社交媒體上所發表的言論。

路透引述一家管理超過2千億美元資產的全球財富管理公司的銀行業者表示，相關審查追溯期最早可回溯至2014年，以評估相關客戶自2014年香港「佔中」活動以來的政治立場。

值得注意的是，上述銀行擴大對客戶的審查範圍，也適用於近期因「港版國安法」而遭到美國制裁的陸港官員。

針對此事，滙豐沒有正面回應，僅表示「我們已經制定了適用於全球的嚴格政策和嚴密流程」。瑞士信貸、瑞士寶盛集團和瑞銀也低調表示不予置評。

香港金管局回覆媒體詢問時，將銀行相關審查動作視為遵守「反洗錢法」的一部分。金管局表示，香港實施反洗錢法規是「基於國際標準，包括與政治人物有關的國際標準。相關國際標準和我們對於銀行業的指引並未改變。」

自美國總統川普簽署「香港自治法案」後，香港財政司司長陳茂波、金管局及業界代表曾會商港資銀行被美方制裁等問題，不過目前美方尚未推出實質內容，港府只能持續密切留意事態發展，若有具體的制裁內容，將適時公布指引，協助銀行制定應變方案。