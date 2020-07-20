籲開放陸生返台 台大：中國疫情遠低於日本

台灣大學校方今天表示，中國大陸過去14天新增確診案例低於日本、新加坡、澳洲等被列為中低感染風險的國家，只要學生能遵守14天檢疫，應儘速開放陸生返台就學。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，目前台灣開放香港、澳門等19個國家、地區應屆畢業生、在學學位生入境，預計7月22日起再開放109學年度第1學期的學位新生，但陸生仍未在開放名單中。

陸生團體「陸生返台推動組」曾發信給中央流行疫情指揮中心、教育部、大陸委員會，希望早日返台就學。一群關心陸生返台的民眾日前也發起連署，致信總統蔡英文，連署文提到受教權應當對所有學生一視同仁，希望政府早日讓陸生返台就學，截至昨天已獲近千人響應。

台大校方新聞稿指出，根據世界衛生組織資料，過去14天新增確診案例，日本約5,100名，新加坡超過2,900名，澳洲也近3,000名，這3國都被台灣列入「中低感染風險」地區，中國大陸（含港澳）確診人數僅630多名，遠低於前述地區，但陸生至今仍被排除在返台就學名單外。

台大校方提到，中央流行疫情指揮中心日前也公開表示對境外生開放地區並無意見，只要求學生入境都能遵守14天居家檢疫，所以從感染風險與防疫要求兩方面來看，都沒有繼續禁止陸生返台的必要。

台大校方指出，學校關心所有學生學習、就業及未來前途，呼籲政府也能以學生的學業與前途為念，比照中感染風險地區的學生返台條件，儘速開放陸生回台就學；若能開放陸生，宜快不宜遲，以便學生能儘速規劃返台，學校也能早做準備，確保校園與社區健康安全。

目前開放境外生入境的19國家、地區如下，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡、緬甸。