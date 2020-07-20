台積電若斷貨…陸媒曝華為慘況 中芯也難救

美國5月對華為發出的最新禁令，導致任何企業只要是供貨含有美國技術的半導體產品給華為，都要經過美國政府審查通過，這也使得全球晶圓代工龍頭台積電16日法說會上正式公開消息，在9月14日120天寬限期到期後不會再供貨華為。對此，大陸財經媒體透露，從華為的數據來看，目前所擁有的晶片庫存只能撐到明年。

據《全景財經》報導，華為從2019年起，其晶片庫存持續上升，2018年晶片庫存價值約為963.9億元人民幣，截至2019年翻倍至1,672.1億元人民幣，年增73.5%。2020年Q1再增加210億元人民幣，總計達1,882.47億元人民幣。

據市場消息指出，華為已經在120天寬限期向台積電採購大量的7奈米、5奈米訂單，金額高達7億美元，至於今年下半年即將發表的華為5G旗艦級手機所搭載的麒麟處理器，將會趕在9月15日前出貨。

從這些數據來分析，華為正在大量出貨5G電信設備相關產品，因為這些產品的晶片庫存消耗量大又快，僅能維持到明年初。市場一度傳聞，南韓科技大廠三星電子與台灣IC設計大廠聯發科有望成為華為的新供應來源，但考慮含有美國技術成份也有一定比例，最終華為要從此獲得資源非常困難。

也因如此，大陸晶圓代工龍頭中芯國際，就成為華為供應替代來源的重要關建，但中芯國際與台積電有1～2世代的技術落差，加上中芯國際目前14奈米貢獻營收比重甚至不到1%，先進製程產能相當有限，無法應付華為大量需求。中芯國際在這次IPO所公開的招股書上也提到，由於國際相關規定所致，中芯國際可能無法替「若干客戶」繼續供貨，市場認為該客戶就是華為。

若中芯國際就想跟上華為需求，可能會不得不把15%營收用於研發先進製程之上。不過，隨著大陸半導體自主加緊腳步，中芯國際今年回歸陸股，籌資200億元人民幣，用以建造14奈米12晶圓生產線，募資熱度遠遠超乎預期，中芯國際16日於上海科創板掛牌上市首日更是創下股價狂飆200%的表現。

（中時新聞網 呂承哲）