今（7/20）日大陸財經新聞重點摘要：

1.小鵬汽車獲近5億美元C+輪融資

新能源汽車近日再度成為資本熱捧對象。大陸電動車廠小鵬汽車20日宣布，近日完成C+輪近5億美元融資，主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國，這也是小鵬汽車時隔8個月後再獲融資。

藍鯨財經報導，2019年11月，小鵬汽車剛剛完成4億美元C輪融資，投資方同樣星光熠熠，包括小米、經緯中國等。目前小鵬汽車共有兩款量產車面世交付，一座工廠投入使用，並且通過收購獲得汽車生產資質。

小鵬汽車表示，本次C+輪融資的成功簽署，體現了投資者對小鵬汽車的戰略、市場定位及其作為中國智慧電動汽車領跑者的長期願景充滿信心。

2019年，小鵬汽車在僅有G3一款車銷售的情況下，全年累計銷量16,608輛，2020年6月份開始，第二款產品P7啟動規模交付。

2.7月LPR維持不變 符合市場預期

中國人民銀行20日公布7月份LPR（貸款市場報價利率），1年期為3.85％，5年期為4.65％，連續四個月保持不變，符合市場預期。

中新網報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期人行逆回購（附賣回）利率保持穩定，市場利率中值已回升至政策利率附近，市場也普遍認為7月MLF利率會保持不變。

再加上7月MLF（中期借貸便利）利率不動，通常LPR報價也會保持穩定。王青表示，預期8月MLF利率有望下調，年內MLF招標利率還有約20個基點左右的小幅下調空間。

3.新疆新冠嚴峻 烏魯木齊宣布進入防疫「戰時狀態」

在北京第二輪疫情得到控制後，近日新疆成為新一波疫情升溫的重點地區。大陸國家衛健委最新公布，19日新增確診22例，其中17例本土病例接來自新疆，境外移入5例。新疆自15日至19日已累計確診47例。截至目前，大陸累計確診83,682例，累計死亡4,634例。

新疆19日晚間宣佈，將烏魯木齊等五地風險等級調高，包括烏魯木齊市天山區和沙依巴克區調整為高風險地區，將烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）、高新技術產業開發區（新市區）、水磨溝區調整為中風險地區。

新疆稱本輪疫情主要與一起聚集性活動關聯，烏魯木齊已進入疫情防控「戰時狀態」，現時將嚴控社會單位、人員密集場所和重點場所，停辦各類聚集性活動，並對社區實行封閉式管理。

4.人民幣中間價上漲115個基點

人民幣兌美元中間價20日報6.9928元，較上個交易日（17日）報7.0043元，上漲115個基點，漲幅0.16％。

截至20日上午10點14分，人民幣兌美元報6.9990元，較上個交易日收報7.0002元，升12個基點，漲幅0.02％。離岸人民幣報6.9984元，下跌56個基點，跌幅0.08％。

5.AI晶片第一股寒武紀登陸科創板 開盤大漲近300％

大陸AI晶片研發商寒武紀20日正式登陸科創板，成為「AI晶片第一股」。20日甫開盤，寒武紀漲288.26％，每股報價人民幣（下同）250元。截至上午10點10分，寒武紀報230元，漲幅263.39％。

中新社報導，資料顯示，寒武紀此次發行價格最終確定每股64.39元；發行後總股本為40,010萬股，其中20日上市交易的為3,110.48萬股。

公開資料顯示，寒武紀科技是一家AI晶片研發商，成立於2016年3月，寒武紀CEO、創始人為陳天石。寒武紀前身是中科院計算所2008年組建的「探索處理器架構與人工智慧的交叉領域10人學術團隊」。

根據招股書，寒武紀此次發行募資總額為25.82億元，將用於新一代雲端訓練晶片及系統專案等。財務資料方面，2017年至2019年，寒武紀營業收入分別為784.33萬元、11,702.52萬元和44,393.85萬元，2018年度和2019年度較前年增幅分別為1,392.05％、279.35％。

不過營業收入和淨利潤未成正比，2017至2019年分別虧損38,070.04萬元、4,104.65萬元和117,912.53萬元，虧損主要系受到股份支付等非經常性損益項目及研發費用的影響。