港今起公務員居家辦公一周

香港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，19日新增確診病例高達108起，創下疫情發生以來單日新高紀錄。對此，香港特首林鄭月娥19日緊急宣布收緊防疫措施，包括公務員20日起居家辦公、強制全民在室內公共場所必須戴口罩、晚餐時段餐廳禁止內用政策延長一周等。



香港衛生防護中心及醫管局最新疫情數據顯示，香港19日新增確診108例。其中，有83起為本土病例；25起為境外輸入病例。自7月初爆發新一波爆疫情後，香港已累計確診519起病例，其中411起為本土感染個案，顯示當地疫情有擴散跡象。



香港01報導，林鄭月娥19日召開臨時記者會，親上火線說明嚴峻疫情。她稱，這波爆發主要是本土案例，且涉及到計程車司機、醫院員工、老人院等多個群體，情況較先前更加嚴重。為防堵疫情，從20日開始，各個政府部門只提供緊急服務，大部分臨櫃服務將暫時停止，公務員將實施居家辦公。



針對餐飲業每晚6時至隔日早上5時禁止內用的措施，林鄭月娥指出，措施將再延長7日。另外自7月25日開始，抵港人士若來自巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、菲律賓等七個高風險地區，即使入境人士檢測呈陰性亦不可回家隔離，須自行租住酒店隔離14日。



林鄭月娥指出，未來若再發生乘客未遵守搭乘公共交通需佩戴口罩的規定，不排除會執法，並要求佩戴口罩規定延伸至所有室內公共場所。她強調，若疫情持續惡化政府不排除再出招，譬如學習其他城市祭出「禁足令」，所有民眾在禁令期間均不可外出。



另一方面，北京疫情受控後，新疆成為大陸新一波疫情爆發區。大陸國務院衛健委公布，18日新增確診病例16例，其中本土病例13例，均在新疆烏魯木齊。自15日新疆首次發現本土確診病例以來，新疆累計確診病例已快速增至30例、無症狀感染者41例，都在烏魯木齊市。