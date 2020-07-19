經歷全面封殺 華為營收為什麼還在成長？

7月13日晚間，華為公佈了2020年上半年經營業績，銷售收入達到了驚人的4540億元(人民幣，下同)，同比增長13.1%，相當於半年賺了小米兩年的錢。

其中，支撐華為在困境中增長的主力是營收2558億元的消費者業務，同比2019年增長了15.9%，是華為三大領域中營收最多，增長最快的主陣地，這個成績顯然來之不易。

在今年上半年，全球手機出貨量下跌18.2%，而華為及子品牌榮耀成為大陸市場上唯二正向成長的品牌。

也就是說，華為的逆勢增長，就意味著對手的一大塊蛋糕被切走，而整個大陸手機市場，也因為華為極限自救，也重新洗牌。

華為這一年來的手機市場變化，如果用一句話總結，那就是歐洲跌倒，大陸吃飽。

由於華為的手機業務很早就跟著華為的基站業務一起出海，華為手機的海外營收也一直占較大的比重，而規模較大的海外市場主要是三個：美國、歐洲、印度為代表的第三世界國家。

因為政治原因，華為在美國的市占基本可以忽略不計；印度等第三世界產品單價較低，也不是華為深耕的主陣地，華為的海外市場重心，其實就在歐洲。

隨著Google切斷GMS（即使用Google 地圖、郵箱、視頻等基礎服務功能），華為在歐洲的市場也不可避免地步入衰退。但華為並沒有出現在歐洲市場當場休克的狀況。現實的情況是，在歐洲市場的一年裡，華為的市占出現逐季度小幅下跌的現象，一年損失了約6%的市場市占。

歐洲的受挫，讓華為開始全面發力大陸市場。而攻佔大陸市場的第一步則是制定了在年底達到50%市場市占的「渡江戰役」計劃。

華為在壓力之下爆發出了可怖的產品力和通路推廣能力。在產品上，P30系列的拍照成為了新的產業標桿，僅僅用了85天就賣出了1千萬台，比P20破千萬足足少了60天。

而在營銷通路上，借助產品力的槓桿，華為開始不斷施壓。比如促銷時，在一家大型的連鎖通路，賣一台OPPO或vivo手機，促銷員積分是40分，P30則是80分。而一些線下經銷商則吐槽，產品一波接一波過來，上一波剛剛賣掉，下一波新貨又到庫，讓自己經營的華為手機庫存週期拉長到了35天-40天。

在如此猛烈的攻勢後一年，華為從大陸競爭對手處奪取了7%的市場市占，佔據了42%的市場。以OPPO、VIVO、小米為代表的三家巨頭，擴張的勢頭遭到強力的遏制。

OPPO的旗艦機Reno系列一開始準備做到1300萬，結果做到400萬到500萬就開始放緩。為了救場，OPPO立即上馬了幾款千元機，同胞兄弟VIVO也採取了相同的策略。直接結果就是10月份，小米副總裁盧偉冰在接受採訪時表示，OV兩家在千元以下「入門機」市場中，已經占比已經達到50%-60%。

OV的下沉，給原先的千元機霸主小米帶來了極大的壓力，小米的股價也從年初的接近13元一路下跌到年末不到9元。

但由於三家尚有基礎，在合力抵抗之下，市場市占逐步反彈，到2020年Q1，經過一年血戰，三家最終只喪失了2.1%的市場,而華為增長的另外5%，則由更為弱小的二線廠商貢獻。

華為在大陸的市場市占逆勢上漲，被擠佔了市占的OVM則被迫加速對外開拓市場的步代。根據 第三方數據機構Counterpoint統計，去年下半年起，OVM國產手機廠商的海外出貨量首次集體超過國內。

而支撐起這一次海外增長的，主要兩條路徑：

第一，主攻高階，替華為收復歐洲的失地；第二，教育藍海，開拓印度與第三世界市場。

在歐洲，小米是其中最大的贏家。今年一季度，小米在歐洲的出貨量增長58.3%，市場市占首次突破10%，成為繼三星、蘋果、華為之後的歐洲第四大手機品牌。而小米的小手機的海外市場營收占比，也首次達到50%；相應的出貨量達到了其總出貨量的七成。

小米當先，OV也不遜色。2019年的OPPO，在歐洲雖然還暫時排不入榜，但整體銷量還是出現了200%的增長，尤其在義大利，今年一季度同比增長高達15倍。

成長雖然快，但歐洲依舊是三星與蘋果的根據地，OVM根本上其實只是接過了華為丟掉的根據地。印度才是OPPO和 VIVO擴張真正的主戰場。

在2019年，VIVO完成了一個創舉：在印度市場市占上超過三星，市場市占從年初的12%一舉上升到了年末的21%。而OPPO和子品牌realme的合計，實際上也遠超三星，從年初的合計14%，上升到了年末的20%。到了2020年初，在OV系的大舉進攻下，三星市場市占已經跌至16%，喪失1/3基本盤。

面對越打越亂的局面，三星打出了更為保守的供應鏈牌，而蘋果打出了更為激進的低價牌。

三星手機並沒有取得想像中的大反攻。只能說在歐洲面臨的壓力變小，但是印度反而遭到了慘痛的失敗。這也直接導致了今年Q2，華為反而在市場上反超三星，在出貨量上衝到了世界第一。

但大陸廠商的成功背後卻離不開三星的支持。小米CC9 pro的1億像素、一加 7 Pro 的 90Hz 刷新率的 2K+ 曲面螢幕、vivo S6背後的5G雙模晶片都是由三星供應，更為有趣的是，這些可以作為賣點的新硬體，都是對手比三星自己先用上。

考慮到三星電子本身超過70%的利潤來自於零部件銷售，手機部門已經跌破30%的利潤，在這種結構之下三星對市場市占的執念下降也是可以理解的。

而蘋果則更積極地採取了主動進攻的低價戰略。iPhone 11 的5499元起售價顯然就是衝銷量。

但從目前的局面來看，iPhone 11為代表的第一輪低價機只是有效遏制了蘋果市占的持續下跌，在四季度猛烈的抬升後，又開始回落。

因此蘋果在2020年的二季度繼續加碼，發佈了價格更低的iPhone SE 2，而華為在歐洲賣的好的機型是兩三千元價位、相對低配的旗艦機型。蘋果新出的SE正好與這個價格段吻合。

因此，可以預見的是，在一個逐步退居上游，一個低價擴張，蘋果和三星的銷量甚至不久之後會出現對調。

但所有的短期政治擾動，無疑都不會改變長期趨勢，大陸手機企業經歷了世界上最殘酷的內戰以後，營銷策略已經爐火純青，產品力上又背靠世界最大的手機生產鏈，不管市場接受不接受，大陸製造持續發展、外溢全球的腳步都不會停止。

文章來源：觀察者網

（中時電子報 趙永紝）