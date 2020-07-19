吸引香港金融高階人才 台灣有3大關卡

港版國安法上路，香港金融中心地位受到挑戰，錢、人出逃，為周遭城市帶來壯大金融實力契機。專家認為，「宜居」是台灣吸引香港人才的最大優勢，但舞台小、薪資偏低及稅負偏高，是延攬優秀人才來台的三大障礙。

從反送中到港版國安法施行，在外資眼中具有優越穩定投資環境的香港，開始面臨保衛金融中心地位的挑戰。停泊香港的資金開始蠢蠢欲動，金融業最重要的資產「人才」，可能因香港政治氛圍驟變而大量出走，新加坡、台灣、東京等鄰近國家，可望迎來延攬國際化人才的機緣。

人才是產業發展根本，但台灣在這波人才爭奪戰中面臨的挑戰不小。專家學者分析，香港人喜歡台灣人的親切，喜歡在台灣的生活方式，這些優點的確讓不少香港金融人才把到台灣發展列為評估選項。不過，台灣吸引香港金融高階人才，面臨三大障礙。

一，港台金融國際化、自由化程度有落差

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺形容，相對香港、新加坡視金融業為「一軍」產業，全力發展，在台灣金融業的角色，比較像是支持工商以及製造業發展的角色。

同時，相對香港，吳偉臺認為，現階段台灣金融環境仍較封閉，監管較嚴，開放的產品有限，即使香港金融人才有意願來台，但原本熟悉的專業領域及產品，在台灣可能沒有施展空間；而且香港金融人才的國際化程度相當高，很多人都持有第二國護照，能力夠，不僅新加坡，轉換跑道到倫敦或是紐約，也都可以發展。

台灣對金融人才吸引力低，還有結構性問題，中經院WTO及RTA研究中心副執行長李淳分析，台灣因法制、商品開放度等基本結構問題，相對於其他國家，能承作的金融業務及商品種類較少，對專業人才的吸引力較低。舉例來說，香港、新加坡屬於英美法系，但台灣屬於大陸法系國家，而英美法系比起大陸法系，更能賦予金融發展所需的較大彈性。

二，港台金融業薪資待遇落差大是致命傷

安侯建業（KPMG台灣所）金融服務業主持會計師吳麟表示，一直都想吸引香港人才來台灣工作，但講到薪資、稅負問題，對方就會猶豫。

一名資深會計師指出，以全球性的會計師事務所為例，台灣所的薪資只有香港所的1/3，而且負擔的稅負更高；大部分優秀人才都希望受到重視，薪資待遇是最重要的展現，薪資過低，使得香港金融人才即使喜歡台灣，但最終只會選擇來渡假、短居，而非工作。

三，台灣稅負偏高影響實質待遇

不具名資深會計師表示，依照台灣稅制，薪資收入需併入綜所稅申報，適用稅率最高40%，相較香港薪俸最高稅率僅17%，兩地落差非常大，尤其是香港金融人才年薪通常是百萬元美元等級，都是以最高級距40%課徵的族群。

資深會計師說，現行稅制的設計，未必能完全課到以資金利得為主的富人稅，但高薪族收入一毛都跑不掉，在台灣反對替高所得者降稅的社會氛圍下，政府很難因攬才需要進行稅制調整，因此這個問題很難解決。

吳麟指出，想突破薪資待遇的落差，可以採取提供高額補貼或福利的方式補足，政府針對外籍專業人士有提供租稅優惠，如薪資所得超過新台幣300萬元部分，其半數可免計入綜合所得總額課稅，且海外所得不用計入台灣的基本稅額，租稅優惠期間3年起跳，最多可遞延至5年。

不過，吳麟坦言，對有意來台工作的香港金融人才而言，通常會同步考量要長期居住、入籍，身份轉換，可能喪失外籍專業人士提供租稅優惠地位，稅負一樣需要完全比照台灣稅務居民，這些都會影響來台意願。

資深會計師指出，以高額補貼方式墊高薪資，對企業來說會帶來很大負擔，因為這等於是把稅負內含在雇主負擔中，並非長久解決之道。

綜合各項發展差異，吸引香港金融人才是環環相扣的議題，僅以短期方式解決單一問題，未必就能達成目標，而是需要搭配中、長期戰略陸續推動。