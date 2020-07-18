明星直播賣不動 遭揭99％業績灌水

今年以來大陸直播賣貨正值風口，不僅網紅直播主迭創業績話題，就連眾多藝人、企業家甚至名嘴也都仰賴自己的名氣加速搶進，亟欲瓜分市場商機。但在話題性的背後，陸媒踢爆，明星宣稱直播動輒賣出人民幣（下同）上千萬元的業績根本有99％都是灌水，諸多付了大筆上架費的廠商最終落得血本無歸。

21 tech報導，大陸知名財經作家吳曉波近日的直播處女秀號稱交易金額高達2,396萬元，之後還把定金另外換算成商品售價，「引導交易額」變成了5,200多萬元。結果卻被踢爆其中一款奶粉只售出了15罐，且吳曉波本人還向廠商收取高達60萬元的「坑位費」（產品上架服務費），引起市場熱議。

事實上，明星直播帶貨「翻車」吳曉波並非個例。先前大陸知名喜劇演員小瀋陽直播賣白酒，當晚共有20多筆訂單，第二天退貨16單。另一位大陸女演員葉一茜直播賣茶具，線上觀看人數近90萬，最終只賣出不到2,000元。

據WeMedia和鳳凰網娛樂公布的「直播電商主播GMV5月月榜TOP50」顯示，全大陸直播電商主播前50名，5月份對外宣稱的商品成交總額約為123億元，但實際銷售額僅約為1.3億元，等於有99％業績都是灌水，市場泡沫驚人。

報導分析，目前明星或是網紅主播的直播賣貨，都是採用「坑位費＋佣金」的模式。依據主播或明星的知名度，坑位費從幾萬到幾十萬不等。以吳曉波來說，即便以30萬的坑位費計算，一場直播共有26個產品登場，等於一晚不加佣金已有780萬元落袋。如此驚人的報酬，無怪乎明星、企業家對直播趨之若鶩。

市場分析，高昂的坑位費和賣貨效果並未成正比，不少明星與網紅主播都有在直播賣貨「翻車」的歷史。三言財經統計，直播賣貨「翻車」的商品相當多元，並非僅限於高單價商品。其中衣帽服飾仍是「翻車」大宗，占比高達32％。其次為生活用品和家用電器，占比也在16％與15％。

分析稱，明星直播賣不動貨，代表直播賣貨正在逐漸回歸理性。未來坑位費虛高又無法達到銷售收益的明星與主播勢必會被淘汰，預料直播賣貨即將迎接新局。