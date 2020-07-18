疫情之下 直播帶貨從中國傳到日本

自新冠肺炎疫情爆發後，多個國家經濟不斷受挫，數位經濟也在此期間崛起，其中，中國的「直播帶貨」模式更開始引入日本。由於疫情期間來自中國的旅客大幅減少，多家日本公司找居留在日本的中國人創建網紅團隊，並在網路上透過直播帶貨的方式吸引中國人消費，以彌補疫情期間大幅失去旅遊收入的缺口。

日經新聞網報導，大陸的「直播帶貨」在兩年前便開始盛行，在疫情影響下，多家企業加速線上轉型，企業家、政府官員紛紛入駐直播間，以透過網路營銷的模式推銷產品。

另一方面，受疫情影響，訪日中國遊客近期銳減，傳統的商業模式受到阻礙。因此，部分日本企業從中國近期爆紅的「直播帶貨」銷售方式引入到日本，以探索新的營運模式。

報導引述一家在日本經營網路媒體公司「速報醬」（Subaojiang Network Technology）指出，該公司此前一直希望向訪日的中國遊客推銷商品和服務，但因疫情影響，遊客沒辦法前往日本。

因此，公司在5月時，以中國最新的銷售模式作為替代方案，召集了7名居住在日本的20多歲中國女性組建了團隊，並在每天都進行直播帶貨，透過受中國民眾歡迎的App進行直播，推銷化妝品和日用品等熱銷商品，並與日本合作夥伴展開新的跨境電商模式。

由於日本企業的商品在中國擁有相當高的人氣，中日之間的跨境電商市場規模在2020年預計將達到2兆日圓。

據日本國家旅遊局統計顯示，自疫情爆發後，來自中國的訪日遊客人數銳減，5月時僅來自中國的旅客僅有30人。不過，直播帶貨已成為彌補旅遊收入減少的手段之一，該銷售模式預計也將在日本國內與新冠肺炎並存。

此外，QR Code支付和外賣App等在中國普及後也漸漸傳入日本，日本新經濟未來或許將從中國學習更多數位經濟發展的模式，以加速經濟復甦。

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