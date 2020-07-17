美司法部長抨擊：蘋果等美企迎合中國

今（7/17）日大陸財經新聞重點摘要：

1.美司法部長抨擊：蘋果等美企迎合中共

美國司法部長巴爾（William Barr）於美東時間16日指責迪士尼等好萊塢公司，以及蘋果、谷歌和微軟等大型科技公司，其與中國合作的行為。

路透報導，巴爾在密西根州福特總統博物館（Gerald R. Ford Presidential Museum）演講時稱，像谷歌、微軟、雅虎和蘋果這樣的公司，已經表現出過分強烈的與（中國共產黨）合作的意願。巴爾又指，好萊塢也經常屈服於壓力，同意審查他們的電影，以取悅中共。

巴爾表示，「我懷疑，華特迪士尼（Walt Disney）看到自己創建的公司與當今的外國獨裁政權打交道，會感到沮喪」。

巴爾指責美國公司表現出過分強烈地採取措施，確保進入龐大的中國市場的意願。巴爾指出，「中國共產黨著眼於幾十年或幾百年，而我們往往關注的是下一季的業績報告」，「美國的大型科技公司也讓自己成為中國增強影響力的棋子」。

巴爾表示，蘋果的iPhone「如果拒絕中國當局的滲透，就無法（在中國）銷售」。美國科技公司在實行「雙重標準」。

巴爾指出，在中國對香港實施「港版國安法」後，臉書、谷歌、推特和領英宣布，將暫停遵守政府要求提供用戶數據的要求。巴爾又稱，「如果他們團結一致，他們將為其他美國公司在抵制中共的腐敗和獨裁統治方面，提供一個有價值的榜樣」。

2.人民幣中間價貶130個基點 人行進行2千億元逆回購

人民幣兌美元中間價17日報7.0043，較16日6.9913，貶130個基點。17日中間價較16日下午4時30分收報6.9982，貶61個基點；較16日晚上11時30分收報6.9891，貶152個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場17日將進行人民幣2,000億元逆回購（附賣回）操作，期限7天。

因17日無逆回購和中期借貸便利（MLF）到期，單日實現等額淨投放。據此計算，包括MLF在內，本周全口徑淨投放達5,300億元，創一個半月以來新高。

3.陸5月增持美債 3個月來首見

美國財政部於美東時間16日公布，中國5月增持美國國債，由持有1.07兆美元，增至1.08兆美元，為3個月以來首度增持美債。中國是持有美債金額第二多的國家。

香港信報報導，日本持有美債金額由1.266兆美元，降至1.26兆美元，仍然是持有最多美國債券的國家。

美國財政部報告顯示，外國持有的美債總額連續第二個月下滑，5月減幅為1,765億美元，前一個月為2,990億美元，截至5月底止持有的金額為27.7兆美元。

不過，期內外國增持美國股票與企業債券，其中股票增持797億美元，企業債券增持136億美元，反映外國投資者願意承擔更高的投資風險。

4.陸續購美國大豆 玉米採購規模史上最大

美國農業部於美東時間16日表示，中國已經訂購至少52.2萬噸大豆。有分析指，另一批超過35萬噸未知賣給何地買家的大豆，估計最終也會運往中國。

路透報導，美國農業部發布報告稱，美國對中國出口的玉米達137萬噸，是有紀錄以來的最大單周銷量；同時，中國向美方購買超過32萬噸小麥，也是自3月以來的最大單周銷量。但該周美國對中國出口大豆僅38.32萬噸，為截至4月16日當周以來最少量。

美方近日公布一系列農產品銷售報告。自7月10日以來，美國農業部已公布中國購買325.9萬噸美國玉米、104萬噸大豆及32萬噸小麥。

中方16日表示，將堅持履行與美國達成的第一階段貿易協議，但警告稱，隨著關係繼續惡化，中國將對美國的「霸凌」策略做出回應。

但中國需要在未來數個月大幅增加購買美國農產品，以履行1月簽署的第一階段協議的第一年進口365億美元的承諾。據美國政府數據顯示，從1月至5月，中國進口價值略高於60億美元的美國農產品。

5.庫德洛：建議TikTok轉以獨立公司在美運作

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）16日接受外媒訪問時建議，中國短影音平台抖音國際版TikTok應該脫離母公司字節跳動，轉為以一間美國公司的形式獨立運作。

香港信報報導，TikTok在回應上述建議時表示，不會就市場傳聞置評，重申字節跳動正在評估重整TikTok架構。

此前，包括美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內等多名美國官員表示，華府擔心中國情報機構要求TikTok交出美國用戶的資料，為此考慮禁止TikTok在美國運作，以避免危及國家安全。TikTok則否認曾被要求交出用戶資料。

美國軍方與富國銀行（Wells Fargo）已經分別要求員工，禁用TikTok軟體。另一方面，美國國會正研究立法，禁止聯邦機構員工使用TikTok。