陸GDP Q2轉正 專家：明年或中高速成長

大陸今（16）日公布第二季GDP及多項數據，綜合多位專家解讀數據的看法，大陸經濟將穩步復甦，下半年將步入常態化成長，明年上半年有望出現中高速的成長。

根據大陸國家統計局數據顯示，初步核算，上半年GDP為45兆6614億元人民幣，按可比價格計算，年降1.6％；分季度看，第一季按年下降6.8％，第二季則成長3.2％。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，上半年，大陸經濟先降後升，第二季經濟由負轉正，主要指標恢復性成長，經濟運行穩步復甦，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

雖然今年的政府工作報告並未制定具體的經濟成長目標，但大陸GDP增速仍是市場關注的焦點。

對於這次的數據，專家提出各種解讀。中國社會科學院經濟研究所所長黃群慧表示，受疫情衝擊，大陸經濟的季增速可能呈現「深V型」的態勢，即今年第一季大幅度下跌、第二季轉正、下半年步入常態化增長，明年上半年將出現中高速增長。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員劉曉光分析，大陸第二季穩住了經濟基本盤；下半年，在宏觀政策發力、新改革紅利加速釋放、市場情緒有效改善，以及民間配合調整的情況下，投資和消費需求有望進一步改善，經濟成長有望出現強勁反彈。

劉曉光建議，未來，經濟政策核心也應從行政救助和保生存階段，轉向全面提高企業市場訂單和需求階段，通過各類政策扶持和刺激，加大投資需求和消費需求的擴張，促進供需平衡，恢復市場循環。

不過，國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群提醒，從消費和投資數據來看，需求端的修復仍然不及供給端；張立群表示，如果需求問題不能有效解決，企業進一步達產就會面臨較大困難，會遇到銷售困難、資金周轉壓力，繼續增加周轉和庫存的意願也不強。

劉愛華則表示，雖大部分數據都顯示大陸正在復甦中，但一些指標仍在下降，這意味，疫情衝擊損失尚需彌補；他說，當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，大陸經濟恢復仍面臨壓力。

（旺報 李澍）