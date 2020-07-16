人民幣匯率7字頭震盪 專家爆下一波驚人價位

外資14日撤出173.84億元人民幣（約台幣730億）資金，創下單日新高，衝擊陸股連兩日下挫，儘管人民幣陷入7字頭大關震盪，但外資高盛預測，在未來12個月，人民幣兌美元匯價可能升至6.70兌1美元，背後原因在於大陸經濟從疫情中反彈，可望朝健康正向發展，帶動人民幣升值。

CNBC報導，高盛全球外匯策略主管Zach Pandl表示，大陸國內形勢看起來還不錯，正從新冠疫情衝擊中逐漸反彈，截至15日上午，在岸人民幣兌美元匯率暫報6.9973，離岸人民幣兌美元匯率暫報6.9971，預期未來人民幣匯價將大幅上升。

不過Pandl認為，人民幣匯價也可能面臨下跌風險，歸咎於兩大因素，一是、疫情再度爆發導致經濟陷入二次衰退；二是、11月美國大選前的美中緊張局勢。

Pandl指出，目前看來，美國總統川普在各方面對大陸政策表達不滿，可能會祭出一些因應措施；至於民主黨總統參選人拜登若當選，美中關係會出現何種變化？他預期「拜登會以完全不同的方式來處理雙邊關係，但策略方向會大不相同。」

Pandl分析，由於拜登對關稅的興趣較低，一旦他入主白宮，美中貿易戰期間加徵的關稅可能會取消，這對人民幣是有利的。

（中時電子報 吳美觀）