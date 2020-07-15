中芯明上市 公告：28奈米產能過剩且占比低

中芯國際在港交所發佈公告稱，公司股票將於2020年7月16日登陸上交所科創板。

此外，在公告中，中芯國際提到針對投資者的風險提示。提示主要包括漲跌幅限制放寬（科創板企業上市後前5個交易日內不設漲跌幅限制；5個交易日後限制為20%）；本益比高於同業水平（27.46元/股發行價對應2019年度扣除非經常性損益前的攤薄後市盈為113.12倍，高於2020年7月4日（T-3日）中證指數有限公司發佈的行業最新月平均靜態市盈率46.17倍）。

此外，在公告中，中芯國際還提到特別風險，包括目前公司14奈米和28奈米製程產品收入占比較低，28奈米製程產品產能過剩、收入持續下降和毛利率為負的風險。

公告稱，報告期各期，公司28奈米製程產品收入分為16.34億元、12.4億元及8.1億元占比分別為 8.12%、6.19%及4.03%，呈持續下降態勢。2019年第四季度，公司開始量產14奈米製程產品，收入為5706萬元，占比0.29%。

晶圓廠代工市場競爭激烈，公司與行業龍頭相比技術差距較大，目前市場佔有率較低也是中芯國際面臨的特別風險之一。經整理，行業龍頭已分別於2015年、2016年及2018年實現16奈米、10奈米及7奈米製程的量產。中芯國際在2019年才實現14奈米製程產品的量產。據IC Insights統計，2018年度行業龍頭佔全球純晶圓代工市場市占的59%，中芯國際占6%。

6月30日，中芯國際首次公開發行人民幣普通股（A股）的申請於2020年6月19日經上交所科創板股票上市委員會委員審議通過，並已經證監會同意註冊。中芯國際於6月1日正式獲得上市申請受理，至6月30日註冊成功僅用時29天，創下科創板有史以來最快註冊紀錄。

公開資料顯示，中芯國際在衝刺科創板IPO前，曾於2004年3月在紐交所和港交所掛牌。2019年5月，中芯國際宣佈從紐交所退市。

文章來源：AI財經社

（中時電子報 趙永紝）