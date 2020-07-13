疫情影響 亞洲消費電子展永久停辦

上海一年一度的重要活動「亞洲消費電子展（CES Asia）」官網13日正式公布，受新冠肺炎影響，該展將永久停辦。

亞洲消費電子展官網公告中提到，今年3月，由於疫情緣故，主辦方宣佈取消2020亞洲消費電子展。如今，美國消費技術協會（CTA）正式宣佈停辦亞洲消費電子展。也就是說，亞洲消費電子展往後將不再舉辦。市場分析，中美關係近期交惡，也是該展宣告停辦的原因之一。

亞洲消費電子展是由美國消費電子協會（CEA）舉辦，CEA與上海國際展覽中心有限公司共同承辦的展會。2015年5月，首屆亞洲消費電子展在上海新國際博覽中心舉辦，來自15個國家逾200家參展商，展示了準備投放亞洲市場的最新產品和技術。在之後幾年中，亞洲消費電子展的規模也越來越大。作為亞洲地區科技發展的風向標，CES Asia在2019年展示的產品品類超過二十餘種，涵蓋了5G、人工智慧、AR／VR以及汽車技術等多個方面。

新京報報導，公告表示，「由於疫情仍在繼續發展、全球經濟面臨著衰退風險以及我們作為一家美國行業組織的身份等因素，工作重點將集中在與CES相關的活動和專案中，不僅服務於行業利益，鼓勵通過技術創新讓生活更加健康、安全和幸福。」

此外，官方表示目前在按計劃精心籌備2021年在拉斯維加斯舉辦的CES展會，並在原有線下展會的基礎上，將部分內容延伸到線上。