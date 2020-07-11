人臉辨識數據黑市盛行 AI技術遇隱私爭議

大陸發展AI（人工智慧）進度飛速，當中人臉辨識技術又是最盛行的一環，但檯面下也遭遇不少道德隱私爭議，不但有相關問題在近期進入法院審理，私底下的數據黑市交易也如火如荼進行。

綜合陸媒報導，Gen Market Insights此前報告稱，大陸是當前全球人臉辨識設備市場最大的消費區域，2023年占比將高達44.59％。前瞻產業研究院預估，2021年大陸人臉辨識市場規模可達人民幣（下同）53.16億元，2024年將突破100億元，數據反映大陸人臉辨識的熱況。

但在6月15日，大陸人臉識別第一案在浙江杭州富陽區法院開庭審理，案件源於浙江某大學副教授郭兵持有杭州野生動物世界的年票，此前辦理時規定可憑年票跟指紋入園，但該園區近期更新設備用人臉辨識取代指紋，郭兵認為人臉資訊是個人隱私被阻止入園，故告上法院。該案引起外界關注，也讓普遍應用人臉辨識的大陸，重新反思自己面孔的個資隱私風險。

此外，人臉辨識不可或缺的數據也悄悄形成遊走灰色地帶的交易。大陸已有存在不少給付受試者小錢、採集人臉資訊的實驗，或悄悄架設監視器，採集到這些資訊後，它們再將數據轉賣給AI等公司。

業內人士指出，大陸公共場所無所不在的監視器，也是這些人臉資訊的一大來源。同時，許多機構也透過「爬蟲軟體」在網路上爬取人臉數據。報導稱，在某些科技論壇上，曾僅花人民幣3元就買到有8萬張高清人臉照片的數據包，這些是爬蟲工具濫用的明顯案例，許多在網路上的個人隱私數據都難以自保。

另外，當前大陸法律規範也不夠完善，在當前大陸法律規定裡，社群網站上公開人臉照片、只標註性別與五官，只要不放上個人身份資訊的話，目前並不算違法。

大陸發展AI最大的優勢就是數據量遠勝於其他國家，而人臉辨識更是當地AI應用最廣泛的領域，公安透過人臉辨識系統定位嫌疑人、各大樓利用人臉辨識取代刷卡、商場透過人臉辨識結帳行銷等，但在這之前，民眾是否知道其被採集了人臉數據？數據被用來做什麼？數據外流至其他地方運用的風險？這些問題都可能使大陸步上美國後塵，科技公司恐因民眾道德等隱私問題陷入漩渦。

6月中上旬，美國三大科技巨頭IBM、亞馬遜、微軟就陸續喊停人臉辨識相關業務或限縮數據提供公部門的資格，反映科技進步在應用的道路上，還有道德與法律問題尚待解決。

資料來源：前瞻產業研究院／整理：楊日興

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