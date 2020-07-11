陸AI人才缺口30萬 月薪上看人民幣50K

大陸工信部人才交流中心日前發布「人工智能產業人才發展報告（2019-2020年版）」指出，當前大陸人工智慧人才嚴重不足，估計有效人才缺口達30萬。報告還稱，目前相關職位最高月薪可達人民幣（下同）5萬元。

搜狐網報導，報告顯示，據相關研究機構估算，預計到2020年，大陸AI產業規模將達近140億美元，到2022年將超過270億美元。目前AI已成為數位經濟時代的重要指標，在企業服務市場，AI滲入政務、安防、製造、金融、醫療、物流倉儲以及更多行業的內外部治理，在個人消費領域，智慧音箱、家庭機器人、可穿戴設備等智慧化設備深受消費者的追捧和青睞。

但報告在調查224家與AI相關的企業後指出，大陸在人工智慧產業強勁的發展浪潮中，研究和應用AI技術的企業數量不斷增加，人才需求在短時間內激增，但因相關人才儲備不足且培養機制不完善，人員供需比嚴重不平衡，預計當前產業內有效人才缺口達30萬。

報告數據顯示，當前企業對算法研究職位、應用開發職位和實用技能職位等技術型職位的人才需求最旺盛，分別佔整體需求的12.2％、19.8％和34.8％，但其人才供需比分別僅為0.13、0.17和0.98。

其次，不同的技術方向供需不平衡，機器學習和電腦視覺在現階段的人才需求最為突出，在整體需求職位中的佔比分別為39.1％和33.4％，但相關技術方向的人才極度稀缺，人才供需比僅為0.23和0.09，有效供給嚴重不足。

從薪資方面看，當前AI晶片相關職位的單月薪資水平相對較低，單月薪資30K以內的職位佔比高達85.4％；機器學習、自然語言處理、智慧語音和電腦視覺相關職位的單月薪酬水平明顯較高，主要集中在35K以上薪資區段。另外，機器學習和自然語言處理相關職位在50K以上的超高薪資區段上的聚集程度，均高於智慧語音和電腦視覺相關職位。

報告表示，目前高達56.6％的算法研究職位和46.1％的應用開發職位的單月薪資可達到35K以上，這兩者的薪資水平遠高於實用技能職位和產品經濟職位，眾多企業以百萬年薪簽約具備AI基礎研究能力的頂尖高校博士畢業生的事件已屢見不鮮。

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