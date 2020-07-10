陸航空業 Q2虧損逾人民幣342億元

大陸民航局10日公布，6月大陸民航業完成旅客運輸量年減42.4％，降幅較5月收窄，上半年運輸量為2019年同期的45.8％。第二季行業整體虧損人民幣（下同）342.5億元，較第一季減虧38.5億元。

路透報導，大陸民航局航安辦副主任吳世傑在記者會中表示，6月全行業共完成旅客運輸量3,073.9萬人次，與2019年同期相比增速較2月提高42.1個百分點，大陸國內、國際航線分別恢復至2019年同期的64.7％、2.3％。

吳世傑指出，上半年，民航全行業共完成旅客運輸量1.5億人次，為2019年同期的45.8％。其中，大陸國內、國際航線分別完成1.4億人次、851.9萬人次，分別為2019年同期的48.6％、23.5％。

大陸民航局運輸司副司長靳軍號表示，隨著大陸國內新冠肺炎疫情防控取得階段性重要成果，全國復工、復產、復商、復市穩步推進，航空市場需求逐漸恢復，企業效益形勢持續向好，民航行業虧損逐月減少。

靳軍號指出，6月份虧損76.2億元，較2月份減虧170億元，較5月份減虧38億元。整體來看，第二季行業整體虧損342.5億元，較第一季減虧38.5億元。

為促進行業穩定發展，大陸民航局積極與相關部門溝通協調，在前期推出的16項扶持政策基礎上，在財政支持、行業政策、貨運政策等方面，又公布8項扶持政策，為企業紓困。