今（7/10）日大陸財經新聞重點摘要：

1.義大利電信5G核心設備招標 排除華為

外媒援引兩位知情人士於米蘭時間9日表示，義大利電信（TIM）已在其準備在義大利與巴西建設的核心5G網路設備招標中，將中國資通訊設備商華為排除在外。

路透報導，其中一位知情人士稱，受邀參與招標的供應商名單中包括思科、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、Mavenir，以及最近被微軟收購的Affirmed Networks。

此前有報導稱，因為擔心華為可能會為中國監視西方關鍵電信基礎設施開後門，義大利正考慮是否將華為排除在其5G網路建設計畫之外。

對此，華為9日發聲明反駁，「我們堅信，義大利數位化的安全和發展應該基於以事實為基礎的態度，而不是毫無根據的指控」。

華為並未參與TIM在義大利的現有核心網路建設，但此次被排除在外，可能意味著TIM在巴西的業務軌跡發生變化。華為此前為TIM的巴西子公司TIM Participacos的核心網路提供4G設備。

華為已經成功與包括TIM Participacos的子公司TIM Brasil在內的巴西所有主要電信商進行5G測試，正在幫助它們在5G頻譜拍賣前實現基礎設施的現代化。

華為網路安全與解決方案主管Marcelo Motta本周示警，如果巴西屈服於美國壓力而壓制華為，那麼巴西部署5G電信網路可能延遲數年且面臨更高的成本。

2.人民幣中間價升破7 創近4個月新高

人民幣兌美元中間價10日報6.9943元，較9日7.0085元，升142個基點，續創近4個月新高，且為3月12日以來首次升破7元大關。10日中間價較9日下午4時30分收報6.9862元，貶81個基點，較9日晚上11時30分收報6.9924，貶19個基點。

香港信報報導，中國人民銀行10日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，10日不展開逆回購（附賣回）操作。此為人行連續第10日暫停逆回購（附賣回）操作，據此計算，公開市場單周淨回籠人民幣2,900億元。

3.中國航空產業第二季虧損342億人民幣

新冠病毒大流行對財務出現巨大影響，類似於國際同業的慘況，中國的航空產業在第二季陷入困境，虧損342.5億人民幣(約48.9億美元)。

根據中國民航單位周五公布的數據，包括航空公司、機場和其他航空相關業者的航空產業，第一季是虧損381億人民幣。

第二季虧損幅度稍微縮小，因為中國相較其他國家，較早從封鎖措施走出來，在疫情受控制後，國內旅遊市場穩定的復甦中。

在旅客量方面仍低於疫情爆發前的水準，據公布的數據，六月旅客運量按年率下跌42.4%，來到3074萬人次，然較五月的暴跌52.6%已稍好。

今年上半的旅客運量較去年同期下跌45.8%。

為了增加現金流量，一些中國航空公司推出折扣方案，中國東方空在六月推出隨意飛(fly at will)方案，在年底前可無限制地進行周末國內旅行。

（時報資訊 張朝欽）