阿里巴巴2020財年淨利年增75％

阿里巴巴10日發布2020財年年度報告顯示，2020財年收入為人民幣（下同）5,097.11億元，年增35％，淨利為1,403.5億元，年增75％。阿里巴巴主席兼執行長張勇表示，集團的下一個目標，是5年內旗下平台消費規模增加至10兆元。

陸媒資本邦報導，截至2020年3月31日，阿里巴巴數位經濟體產生7.05兆元的GMV，其中包括公司於大陸零售市場的GMV總額達6.58兆元，年增15％。截至2020年3月31日止12個月，大陸零售市場年度活躍消費者達7.26億，相當於大陸人口的一半。

2018至2020財年，阿里巴巴核心商業分部收入占總收入的比例分別為86％、86％、86％，連續三個財年保持穩定。核心商業部份包括大陸零售商業、大陸批發商業、跨境及全球零售商業、跨境及全球批發商業、物流服務、本地生活服務及其他業務。

截至7月2日，阿里巴巴共發行216.37億股。其中張勇持股比例為4.8％，阿里巴巴創辦人馬雲持股1.6％。

香港信報報導，張勇首次以主席身份在年報發表致股東的信稱，新冠肺炎疫情的全球大流行，給全球帶來強烈的不確定性，並形容是人類所面對的共同挑戰，但強調整個經濟和社會生活，全面走向數位化是大趨勢。

疫情讓人們從根本上重新思考與世界的關係，也讓大眾在生活、工作、教育、企業經營、社會治理等方面，培養全新的數位化的方式。

張勇又指，在剛剛結束的財政年度中，阿里巴巴完成5年前既定的戰略目標，實現1兆美元的交易總額。阿里的下一個目標，是服務中國10億消費者，在阿里平台上實現10兆元的消費規模，希望5年內能達標。至2036年，能夠服務全球20億消費者，創造1億就業機會，幫助超過1,000萬中小企業盈利。

截至10日上午11時26分，阿里巴巴港股跌1.76％至257港元。

延伸閱讀

阿里巴巴H股登頂 奪市值王

阿里雲投資20億人幣 賦能全球夥伴

阿里雲加碼新基建 徵才5千人