陸科技巨頭集體暴漲 分析師：恐非大牛市

陸股連日來強漲，雖在8日早盤一度面臨賣壓下挫，但在證券類股接替帶動漲勢下，上証指數收盤漲 1.74％、報收3,403.44點，創下29個月來收盤新高，深證成指收漲1.84％、報收2,651.97點，兩市成交量達1.5兆元人民幣，為連三日保持在兆元人民幣關卡上。此外，港股科技巨頭股價更是集體暴走，騰訊收盤市值正式超越阿里巴巴，成為權值王，這是否代表大陸股市行情將回到2014～2015年的水位，外資分析師則是有不同看法。

騰訊股價8日收漲27港元或5.23％、報收543港元，市值達5.19兆港元，超越阿里巴巴成為權值王；阿里巴巴股價則是收漲2.32％；小米股價大漲8.9％；美團點評股價大漲8％；即將回歸陸股的中芯國際則是大漲逾9％。

不過，外資買超金額較前幾日卻急縮，買超不到40 億元人民幣，且主要集中在證券類股，似乎是認為陸股近期已達高點，外資似乎在觀察陸股後市情況。分析人士指出，在港股掛牌的大陸科技股巨頭全面飆漲，可能與南下資金有關，從美股來看，3月底以來的美國科技巨頭表現相當不俗，這也讓代表科技類股的那斯達克不僅收復今年疫情後所有跌勢，更是在近其屢創新高紀錄，這也帶動投資人看好大陸科技股的估值表現。

據東方財富網報導，摩根士丹利股票策略師Laura Wang、Jonathan Garner陸續發布研究報告，面對收益可預期性與資金流動性改善，市場成交量明顯放大，加上金融監管機關守著市場紀律，讓陸股牛市逐步成形。

面對陸股牛市行情，興證國際副行政總裁、興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，美股下半年發生如3月的崩跌情況，應該不會再發生，美股與經濟嚴重脫鉤的情況也不太可能發生，隨之而來的是各類股輪漲、個股表現突出等情況。

張憶東強調，不要期待「泡沫經濟」，以及陸股重演2014～2015年式「水牛」行情，應該期待的是結構性牛市，從目前市場表現來看，優質公司股票受到追捧程度明顯優於垃圾股，這也是投資理念轉變的一環。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際啟動陸股10年來最大IPO上市案，也展現大陸半導體自主化的決定，7日在上海科創板啟動申購，發行價格為每股27.46元人民幣，預估募資462.8億元人民幣（約1,940億元新台幣），比預設還多出2倍以上，這也顯示陸股近期的半導體投資狂潮。（中時電子報 呂承哲）

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